Ortur Laser Master 3 : prévente à prix réduit de la dernière découpeuse laser de chez Ortur

La réputation de la marque Ortur sur les machines laser n'est plus à faire avec notamment la Master 2 Pro qui a su séduire le public. Alors quand nous voyons les finissions de la nouvelle Master 3, il va être difficile de résister.

La marque Ortur nous a habitués à fournir des machines de qualité. La Ortur Master 2 Pro a ainsi trouvé de nombreux fans, facile à installer et à utiliser elle est aujourd'hui présente dans de nombreux foyers.

Alors ce n'est pas sans une certaine excitation que nous attendons avec impatience leur dernière découpeuse laser, la Ortur Laser Master 3. Premièrement, vous n'aurez besoin que de trois minutes pour l'installer et de quelques secondes pour l'associer à votre smartphone. Sa nouvelle structure en aluminium affiche une meilleure finition que le modèle précédent. Elle dispose d'un capteur de fin de course, d'une antenne WiFi, d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'une clé de sécurité.

La Ortur Master 3 offre une surface de gravure de 40 x 40 cm avec un laser d'une puissance de 10 W pour une précision de 0,05 x 0,10 mm. Elle est capable de découper des planches de bois de 20 mm d'épaisseur ou des planches d'acrylique de 30 mm. De plus, elle permet de graver avec précision à une vitesse maximale de 20 000 mm par minute.

Vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre smartphone avec l'application Laser Explorer pour envoyer des ordres à la machine. Par exemple, vous prenez une photo avec votre mobile et vous pouvez lancer la gravure de façon instantanée.

La découpeuse laser possède 7 niveaux de sécurité dont 5 avec arrêt d'urgence comme un décalage de la machine, une mauvaise inclinaison, un problème de tension, de surexposition et d'un antiblocage informatique. Elle dispose également d'une protection pour les yeux et d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Pour sa précommande, Ortur vous fait profiter de 98 € de réduction avec la découpeuse laser Ortur Laser Master 3 au prix réduit de 638 € avec le code LM3ZB100 sur le site Madethebest, vendeur officiel de la marque Ortur. À noter qu'une pompe Air Assist est offerte pour les 20 premières commandes, qu'un multimètre est offert pour les 30 commandes suivantes et pour les autres, un set de matériaux.

Vous pouvez aussi trouver en précommande la découpeuse laser Ortur Laser Master 3 à 638 € avec le code NEW sur le site Sinis avec une chance d'être remboursé après avoir laissé un feedback sur les réseaux sociaux.

Et pour finir, sur le site officiel, la découpeuse laser Ortur Laser Master 3 est au prix de 638 € avec le code OLM3PRESALE et un kit électronique UGREEN offert.