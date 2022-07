Lancement de la Ortur Laser Master 3 : une nouvelle référence en matière de gravure laser

C'est le 28 juin dernier que Ortur, entreprise qui fabrique des produits de haute technologie qui se concentre surtout sur les graveurs à diode, mais également sur les imprimantes 3D, a dévoilé sa nouvelle machine.

Après le succès du modèle 2 l'année dernière, qui s'est vendue à plus de 150 000 exemplaires, son successeur, la Ortur Laser Master 3 est très prometteuse. Au cours de cette année d'intense R&D, les améliorations apportées à la Laser Master 3 d'Ortur concernent la vitesse, la précision, l'ajout d'une technologie innovante et des améliorations au niveau de la sécurité. La dernière machine d'ORTUR démontre vraiment son engagement à fournir des produits laser de qualité supérieure conviviaux et à des prix accessibles.

Elle propose une surface de gravure de 40 x 40 cm et possède un laser d'une puissance de 10 W, stable et léger, avec une haute précision de 0,01 mm, pour des gravures impeccables. Sa diode permet de découper du bois de 20 mm d'épaisseur ou des planches en acrylique de 30 mm. L'optimisation de la tête laser garantit les meilleurs résultats à une vitesse élevée de 20 000 mm/min, soit une vitesse de gravure deux fois plus élevée que chez la concurrence.

Pour Gil, chef de produit d'ORTUR, le retour d'information des utilisateurs est crucial, car "notre communauté nous aide à être honnêtes et nous montre la direction à prendre pour l'avenir". En combinant ce feedback avec celui du groupe de Justin, fondateur d'ORTUR, ORTUR a écouté attentivement et convient que la précision et un design convivial sont essentiels. L'Ortur Laser Master 3 produit désormais efficacement des résultats complexes, tandis que le mastodonte cinq en un utilise des fonctionnalités de gravure par USB, carte SD, Mobile APP, téléchargement FTP et interface WebUI complète. Ren, le chef de l'équipe R&D d'ORTUR, affirme que "le mantra quotidien de notre équipe est la commodité et l'intelligence". En 3 minutes d'assemblage et quelques secondes de connexion, les utilisateurs peuvent capturer une photo sur leur appareil mobile pour commencer à graver rapidement. Comparable à Lightburn et LaserGRBL, l'application "Laser Explorer" d'ORTUR, compatible iOS et Android, permet de graver "à la volée", ce qui la rend adaptée aux événements en plein air et aux activités commerciales.

La structure de la Ortur 3 est en aluminium et elle affiche une meilleure finition que le précédent modèle. Elle intègre un capteur de fin de course, une antenne WiFi, un bouton d'arrêt d'urgence et une clé de sécurité.

Le firmware 2.0 mis à jour prend en charge les dernières technologies IoT, tandis que l'Ortur Laser Master 3 bénéficie d'une carte mère ESP-Pro-v2.4 de pointe conçue avec des interfaces d'E/S bidirectionnelles. Qu'il s'agisse de découper avec une précision de 0,01 mm ou de garantir le maintien adéquat du niveau de gris d'une photographie, l'Ortur Laser Master 3 garantit que les résultats finaux sont très bien représentés. L'Ortur Laser Master 3 est en mesure d'effectuer des conversions entre les moteurs YRR et les moteurs à axe Y d'un seul coup. Les nouvelles caractéristiques de l'Ortur Laser Master 3 comprennent un module laser LU2-10A personnalisé, une tige de mise au point pliable et une conception intégrée à assistance pneumatique facile d'accès. En outre, les utilisateurs peuvent s'attendre à des mises à jour continues des produits I/O, ce qui confère à l'Ortur Laser Master 3 une capacité accrue à contrôler son environnement.

La découpeuse laser est dotée de pas moins de 7 niveaux de sécurité. Les interrupteurs d'urgence à arrêt complet par simple pression, les verrous de sécurité, les détecteurs de mouvements anormaux, les capteurs de surpuissance, la surveillance de la tension et du courant et les systèmes de détection de la connectivité garantissent une expérience utilisateur sûre. Sa tête laser porte directement une protection pour les yeux et sa structure offre un bouton d'arrêt d'urgence.

Le fonctionnement est très silencieux et les puces du pilote pas-à-pas mises à niveau permettent un couple élevé, un fonctionnement silencieux et un homing sans capteur.

Sur le site officiel, vous trouverez la Ortur Laser Master 3 au prix réduit de 646 € au lieu de 746 € avec le code OLM3PRESALE. Vous pouvez également profiter d'une plateforme pour graver à 64 € avec le code LEP50OFF.





A noter que le site Madethebest, vendeur officiel de Ortur, propose aussi la Ortur Laser Master 3 au prix de 646 € avec le code LM3ZB100, avec en prime des cadeaux :

Les 30 premières commandes recevront gratuitement des écouteurs Bluetooth

Les 20 suivantes un multimètre

Et pour toutes les autres, un kit de matériaux à graver / découper.

Le site vous invite également à poster sur leur Facebook pour afficher un screenshot de votre achat. Vous pourrez alors gagner une carte cadeau d'une valeur de 500 €, un PC portable Dell ou un ventilateur.



Enfin, Sinis est la dernière plateforme où vous pouvez vous procurer la Ortur Master Laser 3 au prix de 646 € avec le code NEW.