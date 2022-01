Cascade de promotions avec le graveur laser Ortur Master 2 Pro mais aussi des vélos électriques, drones...

Parlons d'une très bonne machine, le Ortur Master 2 Pro qui est un graveur laser à orientation semi-professionnelle et facile d’utilisation. Il vous faudra quelques minutes pour pouvoir l'installer. Le graveur propose une surface de travail de 400x400 mm et il est équipé d’un laser LU2-4 SF (mise au point courte) avec un écran de protection. Le graveur est fourni avec une chaîne de câble ainsi qu’un bouton d’arrêt d’urgence.

Avec sa focale optimisée, il est possible de découper du bois jusqu’à 3 mm d’épaisseur et de proposer des motifs plus fins en optimisant les gris et transitions. De plus, la vitesse de gravure est annoncée à 10 000 mm/min.

On peut aussi choisir de l'acheter avec un rouleau rotatif pour pouvoir graver sur des surfaces cylindriques comme des tasses ou des verres.

Sur Buybestgear, le laser Ortur Master 2 Pro est au tarif réduit de 380 € avec le code BBGOU01 et avec l'axe rotatif au tarif de 460 € avec le même code, avec la livraison gratuite depuis l'Europe.



