Deux graveurs laser Ortur à petit prix, mais aussi plein d'accessoires à ne pas rater

Commençons avec le graveur laser Ortur Master 2 Pro S2 qui profite d'une belle réduction.

Il s'agit d'un graveur laser à orientation semi-professionnel mais simple d'utilisation. Le laser arrive en kit et est simple à monter. Il propose une surface de travail de 400 x 400 mm et il est doté soit du laser 2 Pro LU2-2 LF soit du laser 2 Pro LU2-4 LF (avec air assist) avec un écran de protection. Nous notons la présence d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un port USB.

Il annonce une vitesse de gravure de 10 000 mm/min et il est capable de découper des planches de bois de 3 mm d’épaisseur et de proposer des motifs plus fins en optimisant les gris et transitions. Il possède aussi un détecteur de flamme, qui le stoppe, pour éviter tout risque d'incendie.

Sur le site de Made The Best, le laser Ortur Master 2 Pro S2 LF est au tarif réduit de 352 € avec le code ZBPLF10.



Passons maintenant au modèle juste en dessous, le ORTUR Laser Master 2 S2 qui profite aussi d'une belle réduction.

Comparé au modèle précédent, celui-ci ne possède pas de bouton d'arrêt d'urgence et propose une surface d'impression différente (390 x 410 mm). Il dispose de deux lasers différents avec le LU2-4 SF ou le LU2-4 LF. Il va aussi légèrement moins vite avec une vitesse de 5 000 mm / minute. Niveau sécurité, il est doté du système anti-flamme également accompagnée d'une alarme sonore.

Comme le premier modèle, vous pouvez profiter du logiciel LaserGRBL qui est gratuit ou de LighBurn plus complet, mais qui nécessite une licence.

Le graveur ORTUR Laser Master 2 S2 est au prix de 237 € avec le code ZBS210 sur le site de Made The Best.



D'autres bons plans sont disponibles sur ce site sur notamment plusieurs accessoires pour graveurs :