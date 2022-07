Ortur Laser Master 3 : dernière ligne droite pour profiter de l'offre de lancement à prix réduit

Une graveuse laser efficace et de qualité obtenue après un an de recherche et de retour des consommateurs, je vous présente la nouvelle Ortur Master 3.

Pour ceux qui ne connaissent pas Ortur, voici un bref historique qui vous donnera un aperçu rapide de cette jeune entreprise et de ce qu'elle a accompli, avec succès, dans le domaine de la gravure laser :

mars 2018 : création de la marque Ortur

juin 2018 : sortie de la première imprimante 3D à guidage linéaire intégré à double axe - la Ortur4.

mars 2019 : sortie de la première carte mère 32 bits au monde spécialisée dans le graveur laser à diodes-OLM1.0.

octobre 2019 : sortie du premier graveur laser à diode 32 bits au monde, Laser Master.

juillet 2020 : la première production mensuelle des graveurs laser Ortur dépasse les 10.000 unités.

juin 2021 : sortie du graveur laser Ortur Laser Master 2 Pro (spécialisé pour les fabricants).

octobre 2021 : la sous-marque Aufero lance la première machine de gravure laser d'entrée de gamme Aufero Laser 1, dédiée à l'enseignement des débutants, permettant aux gens ordinaires de ressentir le plaisir de la gravure laser.

mai 2022 : sortie de la version 1.1 de l'APP Ortur Laser Explorer.

28 juin 2022 : sortie de la 3e génération de graveurs laser, Laser Master 3 Smart Laser Engraver.



Le 28 juin dernier, la marque Ortur dévoilait en effet officiellement sa nouvelle machine, la Ortur Master 3. L'entreprise est bien connue de l'industrie de la gravure laser et elle est devenue populaire notamment avec sa Master 2 qui a dépassé les 150 000 unités vendues. Entre la sortie de la Master 2 Pro et de la 3, il s'est déroulé une bonne année, mais la marque n'est pas restée inactive !

Ortur s'est en effet beaucoup remis en question pour offrir une expérience d'utilisation optimale à ses clients. Elle a rassemblé tous les commentaires et feedbacks des clients pour au final sortir un rapport d'étude de 67 pages. Le but était de concevoir une nouvelle machine unique qui réponde au besoin des utilisateurs. Et pour arriver à leur objectif, ils ont même multiplié par 4 leur équipe d'ingénieurs.

Au final, tout est optimisé avec de grosses exigences. Par exemple, le module laser 10W présente une densité d'énergie optique 1,5 fois supérieure à ceux du marché tout en étant très léger avec seulement 250 g (contre environ 400g pour la concurrence). Pour ce faire, ils ont dû créer une chaîne d'approvisionnement unique.

Au final, Ortur a obtenu un produit de qualité. Au total, ce sont pas moins de 4 ans d'énergie, d'argent, et d'investissement qui ont été nécessaires pour obtenir une machine efficace disponible depuis le 28 juin dernier, sortie officielle de la laser Ortur Master 3.

Résumons un peu ses particularités :elle est dotée d'une très grande vitesse avec 20 000 mm/minutes soit deux fois plus rapide que ce qu'il se fait chez les concurrents, et ce sans perte de qualité ! Sa forte vitesse n'entache pas sa précision qui est de 0,01 mm offrant ainsi des gravures impeccables. L'Ortur est équipée aussi d'un module laser 10 W léger et stable qui assure une bonne puissance tout en ayant un refroidissement optimisé. La tête laser est capable de couper jusqu'à 20 mm d'épaisseur de bois et 30 mm d'acrylique.

Ses drivers améliorés offrent un couple élevé et une machine silencieuse. La Ortur Master 3 est accompagnée de l'application Laser Explorer qui est autant adaptée à des professionnels que à des novices. Il est également possible de se connecter à la graveuse grâce au WiFi, plus besoin donc d'utiliser un logiciel compliqué pour lancer une gravure, il suffira d'aller sur son application mobile dédiée.

Elle propose une surface de gravage de 400 x 400 mm et offre une sécurité optimale avec un interrupteur d'arrêt d'urgence, des verrous de sécurité, des détecteurs de mouvements anormaux, des capteurs de surpuissance et de surveillance de surtension, le tout pour une expérience utilisateur sûre et en toute sécurité.



Sur le site officiel d'Ortur, la Ortur Laser Master 3 est au prix réduit de 646 € au lieu de 746 € avec le code OLM3PRESALE. Vous pouvez également profiter d'une plateforme pour graver à 64 € avec le code LEP50OFF.





Sur le site Madethebest, vendeur officiel de Ortur, la Ortur Laser Master 3 est au prix de 646 € avec le code LM3ZB100, et avec des cadeaux :

Les 30 premières commandes recevront gratuitement des écouteurs Bluetooth -90 €)

Les 20 suivantes un multimètre (70 €)

Et pour toutes les autres, un kit de matériaux à graver / découper. (26 €)

Envoyez un screenshot de votre achat sur leur page Facebook pour avoir une chance de gagner une carte cadeau d'une valeur de 500 €, un PC portable Dell ou un ventilateur.

Pour finir, le revendeur Sinis propose aussi la Ortur Master Laser 3 au prix de 646 € avec le code NEW.