Les imprimantes 3D Ortur Obsidian et Alfawise U20 One à prix réduit

L'imprimante 3D Obsidian d'Ortur possède un format assez compact grâce à une électronique intégralement enchâssée sous la machine, avec un volume d'impression de 250x250x300 mm.





Elle propose un double axe Z, un plateau chauffant en 24V, et la tête est configurée en direct drive avec un extrudeur BMG à double entrainement et ratio 3:1 pour davantage de couple et plus de précision dans l'extrusion. Également présents, un système de sonde pour le leveling automatique, un détecteur de fin de filament ainsi qu'un écran tactile couleur. Enfin, l'Obsidian propose des tendeurs de courroies et des connecteurs par nappe pour limiter les câbles volants, et dispose d'une cartouche de chauffe de 60 watts permettant une chauffe plus rapide.

Également en promotion, l'excellente imprimante 3D Alfawise U20 One qui propose un volume d'impression de 300 mm x 300 mm x 400 mm pour une vitesse d'impression de 120mm/s et une précision de 0,1 mm à 0,3 mm. Elle présente un plateau chauffant compatible avec l'impression de filaments type ABS, Bois PA, PLA, TPU, ..

De type DIY, c'est à dire à monter soi-même, mais en quelques minutes, cette dernière est équipée d'un écran tactile de 3,5 pouces afin de pouvoir contrôler vos impressions plus facilement.

