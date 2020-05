L’OS Windows 10 (2004) de Microsoft enfin installable directement depuis le cloud

Dans sa dernière mise à jour, Microsoft permet de réinstaller son OS Windows 10 directement via le Cloud.

Microsoft permet, dans sa dernière mise à jour, à ses utilisateurs de réinstaller Windows 10 depuis le cloud. Bien que cette option ne protège pas d’éventuels problèmes qui peuvent survenir pendant l’opération, elle permet aux utilisateurs ne possédant plus de support d’installation locale de procéder à la réinstallation complète de Windows 10.

Signalons que Microsoft a fait le choix de ne pas installer automatiquement sa dernière mise à jour afin de prévenir les éventuels bugs ou failles de sécurité. Il faudra donc que l’utilisateur aille dans Windows Update pour lancer l’installation de la mise à jour de l’OS manuellement. Cette dernière apporte son lot de nouveautés comme par exemple Cortana qui devient une réelle application à part entière, l’intégration de DirectX 12 Ultimate, une connexion plus rapide avec les appareils sans fil, ou encore le blocage automatique de l’installation des logiciels indésirables.

Microsoft a également déployé de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de réinstaller l’OS via le cloud. Une option déjà accessible se trouvant à côté de la traditionnelle « Réinstallation locale », seule option de réinstallation possible jusqu'à maintenant. La firme de Redmond précise que l’opération désinstallera toutes les applications présentes sur le système. Il convient donc d’effectuer une sauvegarde avant de procéder à l’opération. Les fichiers d’installation seront toutefois conservés ainsi que toutes les autres données présentes sur le PC. Il est également possible de cocher une option "Tout supprimer", afin de repartir totalement à zéro, alors attention aux fausses manipulations !