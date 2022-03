Oscal S60 Pro : un smartphone renforcé avec vision nocturne à moitié prix pour son lancement

L'année dernière, Blackview a lancé une nouvelle marque Oscal qui reprend quelques-unes de ses recettes éprouvées en matière de smartphones renforcés. C'est ainsi le cas du Oscal S60 Pro qui arbore des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H.

Bénéficiant d'une structure robuste et d'un poids de 255 g, l'appareil est ainsi étanche à la poussière et peut résister à une immersion jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Il peut aussi encaisser des chutes de jusqu'à 1,5 m de hauteur.

Le smartphone Oscal S60 Pro affiche sur un écran IPS (LCD) de 5,7 pouces avec définition HD+ (720 x 1440 pixels). Le ratio d'écran par rapport au corps est de 77,6 %. Il est équipé d'un SoC octocore Helio A25 de MediaTek associé à 4 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible jusqu'à 1 To par carte microSD). À noter qu'il n'y a pas de compatibilité 5G.

Avec vision nocturne

Le terminal dispose à l'avant d'un capteur photo de 8 mégapixels et avec lampe torche LED. À l'arrière, il dispose de capteurs de 13 mégapixels et 8 mégapixels. La marque met en avant une vision nocturne intégrée en s'appuyant sur le capteur Sony IMX219 de 8 mégapixels et des émetteurs infrarouges.

Épais de 14 mm, l'Oscal S60 Pro embarque une batterie de 5580 mAh. Un module NFC est présent, tandis que la localisation est complète avec GPS / Glonass / Beidou / Galileo. Le smartphone fonctionne avec Android 11 et Doke OS 2.1.

Le smartphone renforcé Oscal S60 Pro sera disponible en promotion à 124 € le 28 mars prochain dans la boutique officielle de Blackview sur AliExpress. Pour les plus rapides, il s'agira donc d'une réduction de 50 % !