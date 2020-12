Oubliez les PS5 et Xbox Series, KFC lance sa propre console !

Si vous n'avez pas pu mettre la main sur une PS5 ou Xbox Series, rassurez-vous : KFC présente sa propre console, avec option four.

La chaine de restauration rapide KFC est particulièrement habile en communication. Outre les réseaux sociaux qui se présentent comme son terrain favori, la marque est habituée des spots publicitaires décalés...

Et si l'on avait pris la rumeur pour une blague il y a quelques mois, il n'en est rien... La console est bien réelle, même si, KFC oblige, elle se veut un peu particulière...

KFC va ainsi lancer une console de jeu, dont l'avantage principal est qu'elle dispose d'un réceptacle permettant de conserver vos aliments au chaud. Histoire de ne pas souiller vos manettes de jeu pendant vos parties, il suffira de déposer vos aliments (KFC de préférence) dans le tiroir dédié.

La console en elle-même a été conçue en partenariat avec Cooler Master et propose un processeur Intel Core i9 de 9e génération, une carte graphique Asus, deux SSD 1To Seagate (en réalité il s'agit d'une base Intel Nuc 9 Extreme) et KFC assure qu'il est possible de profiter de jeux en 4K à 240 fps.

Pour l'instant, aucune date de disponibilité ni même de prix n'ont été communiquée, il se pourrait d'ailleurs que la production soit ultra limitée.