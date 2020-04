Oukitel C18 Pro : un smartphone avec quadruple capteur photo à tout petit prix pour son lancement

Pour la marque chinoise Oukitel, la série C de smartphones représente l'entrée de gamme. Un nouvel appareil y fait son apparition avec l'Oukitel C18 Pro.



Ce smartphone, pour les budgets serrés, a pour particularité de proposer à l'arrière un quadruple capteur photo. Avec une disposition désormais bien connue des divers modules, il se compose d'un capteur principal de 16 mégapixels, d'un grand angle 120°de 8 mégapixels, d'un macro de 5 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels.



Oukitel ose ainsi la comparaison avec le Xiaomi CC9 Pro, qui n'est autre que le Mi Note 10. Une comparaison qui se cantonne toutefois au seul capteur macro…

L'Oukitel C18 Pro est équipé d'un SoC octocore Helio P25 (MT6757) associé à jusqu'à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il affiche sur un écran HD+ de 6,55 pouces et embarque une batterie de 4000 mAh. Livré avec Android 9.0, il profitera d'une mise à jour Android 10.

La commercialisation de l'Oukitel C18 Pro a débuté le 20 avril avec un prix ramené à 99 $ au lieu de 149,99 $. Sur AliExpress, le smartphone est ainsi à 93 €. Ce prix de lancement, au plus bas, est susceptible de remonter à n'importe quel moment.