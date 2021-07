Oukitel introduit un smartphone C21 Pro en entrée de gamme

Pour son entrée de gamme, la marque Oukitel introduit le smartphone C21 Pro qui brille par son look et son prix.

Au design élégant et coloré pour un look tendance, le smartphone Oukitel C21 Pro se positionne dans l'entrée de gamme de la marque, avec toujours un prix attractif pour cette série C.

Le nouveau modèle C21 Pro affiche sur un écran HD+ de 6,39 pouces au ratio 19,5:9 qui loge en haut à gauche un capteur photo de 8 mégapixels. Il permettra notamment de la reconnaissance faciale, en plus des selfies et avec traitement IA.

L'appareil est équipé d'un SoC octocore MT6762D de MediaTek (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz) gravé en 12 nm. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Épais de 9 mm, le smartphone embarque une batterie de 4000 mAh.

À l'arrière, c'est un triple capteur photo 21 + 2 + 0,3 mégapixels. Le module photo reprend l'esthétique du moment. Il se compose d'un capteur principal grand-angle Sony IMX362 avec une ouverture f/2,2, d'un capteur macro et d'un capteur de profondeur pour l'effet portrait.

L'Oukitel C21 Pro profite d'un traitement pour la protection contre les traces de doigts, tandis que le capteur d'empreintes digitales est positionné sur la tranche. Double SIM et compatible 4G, l'appareil propose un module de localisation complet avec GPS, Glonass, Beidou et Galileo.

Fonctionnant avec Android 11, l'Oukitel C21 Pro est proposé au prix réduit de 95 € avec le code REMISE 3 et la livraison gratuite sur la boutique officielle d'Oukitel sur AliExpress (près de 80 €) du 5 au 10 juillet. Sur le site officiel d'Oukitel, une opération spéciale de participation propose de gagner 2 smartphones C21 Pro, 3 smartphones Y1000 et 5 écouteurs TWS.