Le smartphone Oukitel C31 sous la barre des 90 € pour sa sortie mondiale

Dans son entrée de gamme via sa série C, la marque Oukitel introduit le smartphone 4G C31 fonctionnant avec Android 12. Le prix est attractif pour cet appareil au design tendance dont les performances à attendre sont forcément en rapport avec la proposition tarifaire.

Il affiche sur un grand écran de 6,517 pouces avec définition HD+ (1600 x 720 pixels), ratio 20:9 et luminosité de 400 cd/m². Il est équipé d'un SoC quadcore Helio A22 de MediaTek (MT6761 ; 4 x ARM Cortex-A53 à 2,0 GHz) associé à 3 Go de RAM et 16 Go de stockage (extensible à 256 Go via carte microSD).

Le SoC autorise des capacités légères en matière d'IA comme Face Unlock, Smart Photo Album, Night Mode et des effets Bokeh avec un ou deux appareils photo. En l'occurrence, c'est un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant, tandis que c'est un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 13 mégapixels.

À prix réduit jusqu'à la fin de semaine

Pesant 207 g et épais de 9,5 mm, le C31 d'Oukitel embarque une batterie confortable d'une capacité de 5150 mAh. L'autonomie promise est de 520 heures en veille, 50 heures pour les appels, 60 heures en lecture de musique et 9 heures en lecture vidéo.

Suffisamment compact pour tenir dans la paume de la main, l'Oukitel C31 est proposé en trois finitions : noir, bleu et lavande.

Jusqu'au 13 août à 9h, le smartphone Oukitel C31 est disponible en première mondiale sur AliExpress à un prix de seulement 87,59 € avec un coupon de réduction de 10 € à activer sur le site. Il est mentionné une réduction globale de plus de 50 %.