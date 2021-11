Oukitel RT1 : une tablette 4G renforcée avec batterie de 10000 mAh

Une première pour Oukitel qui introduit une tablette renforcée RT1. La marque capitalise ainsi sur son expérience acquise avec ses smartphones renforcés de sa série WP. La tablette RT1 pourra notamment servir et être malmenée dans des environnements de travail difficiles.

Avec coque en plastique durci, l'Oukitel RT1 propose des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G. L'appareil est notamment étanche à la poussière, résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et encaisse des chutes de 1,5 m de haut.

La tablette affiche sur un écran LCD FHD+ de 10,1 pouces avec ratio 16:10 et résistant aux rayures. Elle est équipée d'un SOC octocore MT8768WA (Helio P22 de MediaTek) à 2,0 GHz, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible à 128 Go). À l'avant et à l'arrière, c'est un capteur photo de 16 mégapixels.

Elle profite d'une connectivité Wi-Fi 5 et 4G (double-SIM), comprend un module complet pour la localisation (GPS, Glonass, Beidou et Galileo). Épaisse de 17,3 mm pour un poids de 860 g, la tablette embarque une grosse batterie de 10000 mAh avec charge rapide de 18 W via USB-C.

La tablette Oukitel RT1 fonctionne avec Android 11 (stock). Elle bénéficie d'un lancement en première mondiale à un prix réduit de 268 € avec le code BFAE30 avec la livraison gratuite via la boutique officielle d'Oukitel sur AliExpress.