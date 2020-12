Oukitel WP10 : le smartphone 5G renforcé à grosse batterie en promo

La série WP est synonyme de smartphones renforcés du côté de la marque Oukitel, et elle accueille un appareil compatible 5G avec le WP10. L'Oukitel WP10 profite ainsi de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G.

Ce smartphone est donc étanche à la poussière et peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Il résiste à des chutes de 1,5 m de haut et assure un fonctionnement normal dans des conditions de températures extrêmes.



L'Oukitel WP10 affiche sur un écran FHD+ (2400 x 1800 pixels) de 6,67 pouces - protégé par verre Corning Gorilla Glass - avec poinçon pour loger un capteur photo de 16 mégapixels. À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec module principal de 48 mégapixels (Sony IMX582), grand angle de 13 mégapixels, capteur de profondeur et macro de 2 mégapixels.



Pour la partie photo, Oukitel met en avant des algorithmes HDR, de correction de distorsion des bords en ultra grand-angle et pour des paysages de nuit. Sans compter une capture sous l'eau, un mode portrait avec embellissement par IA, la possibilité de filmer en 4K à 30 images par seconde.



À cet effet, l'Oukitel WP10 est équipé d'un SoC Dimensity 800 de MediaTek gravé en 7 nm, avec modem 5G intégré (en sub-6 GHz). Ce SoC a une configuration avec quatre cœurs ARM Cortex-A76 (puissants) et quatre cœurs ARM-Corte-A55 (économiques) à 2 GHz. Il est associé à 8 Go de RAM (UFS 2.1) et 128 Go de stockage (LPDDR4X).



L'appareil embarque une batterie de 8000 mAh avec charge rapide 18 W. À souligner, un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche, la possibilité d'une station d'accueil, un module NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou…

Fonctionnant avec Android 10, l'Oukitel WP10 va faire l'objet d'une promotion qui débutera le 7 décembre et pendant cinq jours avec un prix de 399,99 $. Pour les 500 premiers acheteurs, des écouteurs sans fil (d'une valeur de 40 $) seront offerts. Oukitel renvoie vers son site et sa boutique sur AliExpress pour être prévenu.