Oukitel WP12 Pro : un smartphone durci à seulement 83 € pour son lancement

Oukitel décline le smartphone WP12 dans une version Pro qui conserve bien évidemment les caractéristiques de la série WP de la marque pour des appareils durcis. Des bords renforcés et les certifications IP68, IP69K ainsi que MIL-STD-810G sont donc notamment au rendez-vous.

L'Oukitel WP12 Pro est dès lors étanche à la poussière et peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Il encaisse des chutes de 1,5 m de haut et assure un fonctionnement normal dans des conditions de températures extrêmes.

L'appareil affiche sur un écran HD+ de 5,5 pouces avec ratio 18:9 et une taille pensée pour tenir facilement dans la paume de la main. Il loge à l'avant un capteur photo de 5 mégapixels, tandis que c'est un double capteur photo 13 + 0.2 mégapixels à l'arrière avec la présence d'un flash à trois LED. Un mode sous-marin pour la photo est proposé, en plus d'un mode nuit et HDR.

D'un poids de 237 g, l'Oukitel WP12 Pro embarque une batterie de 4000 mAh et supporte la charge inversée. Il est équipé d'un SoC octocore 6762D de MediaTek gravé en 12 nm (4 x ARM Cortex-A53) à 1,8 GHz, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le smartphone dispose d'un module NFC, d'un système de navigation complet avec compatibilité GPS, Glonass, Beidou et Galileo, ainsi que divers outils utiles en extérieur. Avec son look robuste et quelques touches de couleur sur la coque selon la finition choisie, l'Oukitel W12 Pro fonctionne avec une version stock d'Android 11.

Sur AliExpress et à l'occasion des Soldes d'été, l'Oukitel WP12 Pro est proposé au prix réduit de 83 € au lieu de 126 € avec le code AESOLDES07 et une livraison gratuite depuis l'Europe. Un prix attractif !