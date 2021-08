Oukitel WP13 : un smartphone 5G durci avec thermomètre infrarouge à prix réduit pour son lancement

Lancement à prix réduit pour le smartphone WP13 d'Oukitel. Durci et dual 5G, il bénéficie d'un capteur infrarouge pour la prise de température d'un objet ou d'une personne.

Dans sa série WP de smartphones durcis, la marque Oukitel introduit le WP13. Comme pour les autres appareils de cette gamme, il dispose de bords renforcés et de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G.

L'Oukitel WP13 est ainsi étanche à la poussière et peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Il encaisse des chutes de 1,5 m de haut et peut résister à des conditions de températures extrêmes de -30 °C à +70 °C.

Le smartphone affiche sur un écran HD+ Full View de 6,52 pouces. Il est équipé d'un SoC Dimensity 700 de MediaTek qui apporte une compatibilité 5G. Il est du reste dual 5G. Gravé en 7 nm, le SoC octocore MT6833 à 2,0 GHz est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie d'une capacité de 5280 mAh supporte la charge rapide 18 W. Le capteur photo à l'avant est de 8 mégapixels, tandis que c'est un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 48 mégapixels (Sony IMX582), macro de 2 mégapixels et un capteur pour l'effet bokeh.

L'Oukitel WP13 permet de prendre des vues sous-marines, mais il a également pour originalité d'intégrer un capteur infrarouge à l'arrière qui est destiné à la mesure de température. Cette prise de température se fera à 1 à 3 cm d'un objet ou d'une personne. Le thermomètre infrarouge œuvre dans une gamme de 0° C à 60 °C. Avec un code couleur, une application informe sur la température corporelle pouvant nécessiter une attention particulière le cas échéant.

L'appareil fonctionne avec Android 11. Il comprend un module NFC, un système de navigation complet avec compatibilité GPS, Glonass, Beidou et Galileo, et un lecteur d'empreintes digitales.

Jusqu'à la mi-août, l'Oukitel WP13 est proposé pour sa précommande au prix réduit de 195 € sur Banggood (TVA incluse) pour les 300 premières commandes (le tarif augmente progressivement ensuite) avec la livraison à 1 € à partir du 23 août.