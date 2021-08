Oukitel WP15 : un smartphone 5G durci avec une énorme batterie à prix réduit pour son lancement

Dans sa série WP de smartphones durcis, la marque Oukitel lance le WP15. Il profite donc de bords renforcés et de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G, c'est-à-dire qu'il est étanche à la poussière, résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, encaisse des chutes de 1,5 m de haut et enfin supporte des conditions de températures extrêmes. Un vrai baroudeur !

L'appareil affiche sur un écran HD+ de 6,52 pouces avec ratio 18:9. Il est équipé d'un SoC Dimensity 700 de MediaTek qui apporte une compatibilité 5G. Gravé en 7 nm, le MT6833 (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2,0 GHz) est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Épais de 23,8 mm pour un poids de 485 g, l'Oukitel WP15 embarque une très (très) grosse batterie de 15600 mAh avec support de la charge rapide 18 W. Elle permet d'espérer une autonomie de 80 heures en appel, 54 heures de musique, 35 heures de vidéo en ligne et 1300 heures en veille. La charge complète s'opère en 5 heures et la charge inversée est de la partie.

L'appareil photo à l'avant est de 8 mégapixels. À l'arrière, c'est un triple capteur photo 48 (Sony IMX582, f/1,8) + 2 (macro) + 0,3 (bokeh) mégapixels et avec la présence d'un flash à quatre LED. Le terminal permet notamment de prendre des vues sous-marines.

Le WP15 d'Oukitel est avec module NFC et système de navigation complet compatible GPS, Glonass, Beidou et Galileo. Équipé d'Android 11, il a pour originalité d'intégrer une fonction afin de l'utiliser en tant que répéteur Wi-Fi.

En lancement mondial du 23 au 27 août, l'Oukitel WP15 débute sa commercialisation à 299,99 $ sur le site officiel d'Oukitel. À cette occasion, les 100 premiers acheteurs recevront une montre connectée d'une valeur de 50 $ et les 500 suivants des écouteurs sans fil. Vous le trouverez également sur la boutique officielle d'Oukitel chez AliExpress à 329 € avec le code RENTREE35 avec la livraison via DHL.