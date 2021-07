Oukitel WP15 : le dernier né de la marque avec une monstrueuse batterie

Les téléphones de la série WP de chez Oukitel sont réputés pour leur solidité à toute épreuve. Le dernier arrivé de la famille est le WP15 qui sort le 23 août 2021, mais qui est déjà disponible en prévente sur la boutique officielle d'Oukitel chez AliExpress.

Le Oukitel WP15 est un téléphone robuste avec un écran de 6,52" qui possède l’indice de protection IP68. Cela sous-entend qu’il est complètement résistant aux poussières et qu’il est protégé de l’eau contre les effets de l’immersion prolongée dans des conditions spécifiques (plus d’un mètre de fond pendant une heure). Il possède aussi la norme IP69K qui permet de signaler que le smartphone est résistant à des pressions élevées et à un nettoyage vapeur. Le WP15 indique aussi présenter la norme MIL-810G qui indique une très grosse résistance aux chocs, aux températures et même à une atmosphère explosive !

Le Oukitel WP15 est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 700 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. De plus, la dernière version d’Android (11) est installée afin de pouvoir installer sans souci toutes vos applications préférées. Il est aussi compatible 5G, NFC et Gpay.

Il est équipé d’un bloc photo avec un module principal de 48 mp et un de 2 mp pour la macro. En frontal, un module de 8 mp pour faire des selfies est présent.

Mais l’énorme qualité de ce téléphone est sans conteste son énorme batterie de 15600 mAh capable selon le constructeur de tenir 90 heures avec une utilisation normale et 54 jours sans utilisation. Il est de plus compatible avec la recharge réversible. Pour finir, il est équipé d’un chargeur rapide de 18W qui chargera le téléphone en 5 heures.

Actuellement le téléphone Oukitel WP15 8+128 Go est en prévente au prix réduit de 319 € au lieu de 430€ avec le code 21TECH16 sur le site d’AliExpress dans la boutique officielle d'Oukitel avec une livraison gratuite prévue au 18 août. Le temps des préventes, le site d’Oukitel organise également plusieurs giveaway vous permettant de gagner pas mal de cadeaux pour célébrer la sortie de son dernier smartphone.