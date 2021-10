Oukitel présente un smartphone renforcé WP17 avec écran 90 Hz et vision nocturne

Oukitel étoffe sa gamme de smartphones renforcés avec l'arrivée du WP17. Un baroudeur au look élégant qui profite d'un écran de 90 Hz et de la vision nocturne par infrarouge.

Dans sa série WP de smartphones durcis, la marque Oukitel introduit le WP17. Il bénéficie des renforts habituels et avec des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G. Il est ainsi étanche à la poussière, résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, encaisse des chutes de 1,5 m de haut et ne craint pas des conditions de températures extrêmes.

Hormis ce côté baroudeur accentué par un module de navigation complet (GPS, Glonass, Beidou et Galileo), l'Oukitel WP17 profite d'un design plutôt élégant pour ce type d'appareil avec revêtement brillant, et ainsi une utilisation qui ne le cantonne pas uniquement à des aventures en plein air. Il a néanmoins un poids de 320 g et une épaisseur de 14,9 mm.

Le smartphone 4G affiche sur un écran FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,78 pouces avec ratio 20,5:9 (dalle IPS) et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est équipé d'un SoC octocore Helio G95 de MediaTek à jusqu'à 2,5 GHz (score AnTuTu de 305 692 points), associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L'appareil photo à l'avant est de 16 mégapixels. À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels et traitement IA. Il a la capacité de filmer en 4K à 30 images par seconde, même sous l'eau si besoin.

En plus d'un capteur macro de 2 mégapixels, un grand-angle de 20 mégapixels permet une vision nocturne avec l'aide de quatre LED infrarouges pouvant éclairer jusqu'à 20 mètres.

Fonctionnant avec Android 11 (stock) et avec la présence d'un module NFC, l'Oukitel WP17 embarque une batterie de 8300 mAh (avec support de la charge inversée). Avec la charge rapide 18 W, c'est une charge complète en moins de 4 heures.

L'Oukitel WP17 sera en première mondiale sur la période du 18 octobre au 24 octobre avec un prix spécial de lancement de 199,99 $ (173 € environ) au lieu de 399,99 $. Oukitel signale par ailleurs un code promo de 5 $ sur le WP17 pour une inscription à une newsletter.