L'Oukitel WP19 renforcé avec batterie de 21 000 mAh et vision nocturne !

Smartphone durci, le WP19 de la marque Oukitel profite de renforts adaptés pour une plus grande résistance, de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H qui est une norme militaire américaine. Tout ceci lui permet d'être complètement étanche (contre les poussières, éclaboussures, pressions élevées,nettoyage à la vapeur) et de pouvoir résister à une chute de 1,5 mètre de hauteur et à une immersion à 1,5 mètre de profondeur.

Dans la série WP, il se démarque par une énorme batterie de 21 000 mAh qui, selon Oukitel, permet une autonomie d'une semaine !

Cette grosse batterie pourra s'avérer d'autant plus utile qu'il y a le support de la charge inversée pour alimenter et recharger d'autres appareils en panne d'autonomie. Pour sa part, l'Oukitel WP19 peut être rechargé de 0 à 80% en moins de 3 heures via charge filaire en 33 W.

Avec vision nocturne

Le WP19 affiche sur un écran FHD+ de 6,78 pouces (397 PPI) avec protection contre les rayures et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est équipé d'un SoC Helio G95 de MediaTek (4G ; 2 x Cortex A-76 à 2,05 GHz et 6 x Cortex A-55) associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui permet une bonne fluidité de l'interface, de jouer et de regarder des vidéos dans de bonnes conditions.

À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels (Samsung S5K) et la capacité de filmer en 4K à 30 images par seconde, grand-angle de 20 mégapixels (Sony IMX350) qui permet une vision nocturne grâce à quatre LED infrarouges pouvant éclairer jusqu'à 20 m, et capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur photo à l'avant est de 16 mégapixels.

Fonctionnant sous Android 12, et disposant d'un module NFC et d'un module de navigation complet (GPS, Glonass, Beidou et Galileo), l'Oukitel WP19 bénéficiera d'un lancement en première mondiale du 27 juin au 1er juillet à un prix réduit de 270 $ (environ 260 €). Il est déjà affiché en précommande sur la boutique officielle d'Oukitel sur AliExpress à prix réduit.