Oukitel WP19 : le smartphone avec batterie 21 000 mAh à prix réduit pour son lancement

La marque Oukitel s'est spécialisée dans les smartphones conçus pour un usage en extérieur grâce à leur coque étanche et résistante, mais aussi avec une batterie de grande capacité pour assurer une autonomie de plusieurs jours.

Le nouveau modèle Oukitel WP19 poursuit cette tendance en poussant le concept encore plus loin avec sa batterie de 21 000 mAh qui promet 7 jours d'utilisation continue et plus de 2200 heures d'autonomie en veille.

Avec sa charge rapide 33W, il lui faudra moins de 3 heures pour passer de 0 à 80% et assurer ainsi de nouveau plusieurs jours d'autonomie. C'est aussi un smartphone bien équipé avec son affichage 6,78 pouces FHD+ au ratio 20,5:9 avec rafraîchissement de 90 Hz et son SoC MediaTek Helio G95 associé à 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Le smartphone outdoor par excellence

Le smartphone Oukitel WP19 est certifié IP68 / IP69K et MILSTD-810H et embarque au dos un bloc photo avec un capteur photo principal de 64 megapixels mais aussi un capteur de vision nocturne Sony de 20 megapixels.

Cet appareil mobile hors du commun entame sa commercialisation de belle manière en voyant son prix réduit de 50% pour fêter son lancement. On pourra ainsi trouver le modèle Oukitel WP19 sur AliExpress au tarif spécial de seulement 256 € (269,99 $), valable du 27 juin jusqu'au 1er juillet 2022.