Oukitel WP20 Pro : le smartphone résistant à un prix attractif

Oukitel vient de sortir son nouveau smartphone WP20 Pro qui offre une grande batterie et une taille d’écran identiques au modèle WP20, mais un plus grand espace de stockage.

La marque propose ici une conception légère et compacte pour ce smartphone avec un poids tout de même de 297 grammes, robustesse oblige. En effet, comme de nombreux téléphones portables d'Oukitel, ce dernier est robuste, très robuste même. Le mobile est ainsi capable de résister à des environnements difficiles via des protections IP68, IP69K et MIL-STD-810H indiquant qu’il résiste à l’eau, à la poussière, aux températures élevées, à la pression et qu'il est aussi capable de supporter une chute de 1,5 m.

Le Oukitel WP20 Pro est équipé d’un écran HD+ de 5,93" avec une résolution de 1440 x 720 pixels. La dalle est accompagnée d’un capteur photo de 5 MP pour faire des selfies et à l’arrière du smartphone, nous notons la présence d’un capteur de 20 MP. Il intègre également le SoC MediaTek Helio A22 avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Android 12 est installé sur le mobile.

Au niveau de l’autonomie, le smartphone est pourvu d’une énorme batterie de 6300 mAh qui vous offre 550 heures de veille, 55 heures d’appel ou encore 60 heures de musique. Pour finir, le téléphone portable profite du NFC et du déverrouillage par empreinte digitale.

Du 22 au 26 août, le smartphone Oukitel WP20 Pro sera affiché au prix réduit de 108 € pour son lancement sur le site d’AliExpress. Vous aurez le choix entre les deux coloris Calm Black et Eco Green.