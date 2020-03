Oukitel WP6 : smartphone renforcé avec capteur de 48 mégapixels et batterie de 10000 mAh

Pour les smartphones Oukitel, la série WP est celle des appareils renforcés et avec une apparence qui inspire la robustesse pour une résistance aux infiltrations d'eau, poussières et aux chocs. C'est le cas du nouveau Oukitel WP6 et plus encore avec une démonstration en vidéo.

Avec un dos en métal et pour 70 % de sa surface, l'Oukitel WP6 profite d'un verre Corning Glass de 1,1 mm d'épaisseur qui lui ajoute un peu de finesse, en dépit de son épaisseur de 17,3 mm, et pour la protection de son écran FHD+ de 6,3 pouces.

Le WP6 embarque une grosse batterie de 10000 mAh avec support de la charge rapide 18 W. Une capacité notable pour ce type d'appareil, tout comme un capteur principal de 48 mégapixels pour son triple capteur photo à l'arrière (48 + 5 + 2 mégapixels).

L'Oukitel WP6 est équipé d'un SoC octocore Helio P70 (MT6771T) de milieu de gamme, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Un lecteur d'empreintes digitales est présent sur le côté.

L'appareil, sous Android 9.0, a droit à un lancement mondial avec une ristourne de 20 % pour un prix affiché à 199,99 $ au lieu de 249,99 $. Sur AliExpress, il est ainsi proposé à 183 € dans le cadre d'une vente qui débutera le 27 mars.

À son habitude, Oukitel organise une campagne d'activité avec la possibilité de gagner un WP6. Dix modèles sont en jeu.