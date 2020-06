L'Oukitel WP7 avec vision nocturne infrarouge, voire module de stérilisation UVC

Le nouveau smartphone renforcé d'Oukitel présente quelques originalités pour affronter les conditions en extérieur. Il est à prix spécial pour son lancement à partir d'aujourd'hui et pour quelques jours.

La série WP des smartphones renforcés d'Oukitel accueille le WP7 pour lequel une résistance aux infiltrations de poussières et à l'immersion dans l'eau est mise en avant (IP68 / IP69K), ainsi que sa robustesse avec une certification MIL-STD-810G.

Du classique en la matière pour la marque, mais d'autres éléments le sont moins. C'est le cas à l'arrière avec la présence d'un capteur photo de 8 mégapixels pour capturer des scènes dans le noir complet. Oukitel vante ainsi son mode de vision nocturne avec infrarouge.

Une autre originalité est le fait de pouvoir attacher à l'arrière une puissante lampe torche afin d'éclairer jusqu'à 200 mètres et pouvant servir pour divers modes de fonctionnement, voire un module de stérilisation à rayonnement ultraviolet de type C pour une désinfection.

L'Oukitel WP7 affiche sur un écran FHD+ de 6,53 pouces. Il est équipé d'un SoC Helio P90 de MediaTek associé à 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 128 Go de stockage (UFS 2.1). Son triple capteur photo à l'arrière comprend un module principal de 48 mégapixels (48 + 8 +2 mégapixels), tandis que c'est un module de 16 mégapixels à l'avant.

Le smartphone embarque une grosse batterie de 8000 mAh avec charge rapide 18 W et dispose notamment d'un module NFC. Du 12 au 15 juin, l'Oukitel WP7 sera proposé sur la boutique officielle du constructeur sur AliExpress avec 40% de réduction et un prix à partir de 272 € au lieu du prix normal de 404 €.