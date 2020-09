Oukitel WP8 Pro : Oukitel met de la finesse pour son nouveau smartphone renforcé

La série WP des smartphones renforcés de la marque Oukitel accueille l'Oukitel WP8 Pro. Comme tout bon modèle dans cette gamme, il affiche donc des certifications IP68 et IP69K pour sa résistances aux infiltrations de poussières et à l'immersion dans l'eau, et une certification MIL-STD-810G pour sa robustesse.

De quoi en faire un compagnon pour le sport et l'aventure avec des boutons et ports qui sont protégés, tout comme l'écran avec du verre Gorilla.

L'Oukitel WP8 Pro affiche sur un écran HD+ (1560 × 720 pixels) de 6,49 pouces et ratio 19,5:9. Le rapport écran / corps est de 90 %. Une encoche en forme de goutte d'eau loge un capteur photo de 8 mégapixels

Le smartphone est équipé d'un SoC octocore MT6762D de MediaTek à 2,0 GHz, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Avec notamment un module NFC, l'appareil embarque une batterie de 5000 mAh tout en conservant une ligne fine pour ce type d'appareil. Le WP8 Pro a en effet une épaisseur de 12,9 mm, ce qui n'est pas fréquent avec les appareils de la série WP (et un poids de 260 g).

Plutôt élégant, un cercle à l'arrière réunit un triple capteur photo 16 + 2 + 2 mégapixels avec flash. Un capteur d'empreintes digitales est sur la tranche de l'appareil, tandis qu'il est possible de paramétrer un bouton pour des raccourcis et l'ouverture d'application.



L'Oukitel WP8 Pro fonctionne avec Android 10.

À l'occasion de son lancement mondial, les 400 premières commandes sur AliExpress auront doit à des écouteurs sans fil TWS en cadeau, sachant que le prix est réduit à 105 € (au lieu de 175 €) jusqu'au 29 septembre et que la livraison est gratuite depuis l'Europe (sélectionnez bien le coloris avec l'indication "with gift" pour obtenir le cadeau). Oukitel organise par ailleurs sur son site officiel une campagne d'activité avec la possibilité de gagner un WP8 Pro.