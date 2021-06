Oukitel WP9 : un smartphone renforcé avec grosse batterie à prix réduit pour son lancement mondial

La série WP de la marque Oukitel est celle des smartphones renforcés. Avec un prix particulièrement abordable, elle accueille le nouveau modèle WP9.

Comme attendu pour cette série WP, l'Oukitel WP9 profite de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G. Il est étanche à la poussière et peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Au-delà de la certification IP68, Oukitel vante davantage avec une immersion jusqu'à 1 m pendant 24 heures.

Avec notamment des rembourrages en caoutchouc sur les bords et un écran avec protection par verre Corning Gorilla Glass, le WP9 peut résister à des chutes de 1,5 m de haut. Il est capable de fonctionner normalement dans des conditions de températures extrêmes.

Le smartphone affiche sur un écran HD+ de 5,86 pouces avec ratio 19:9. Pas de 5G pour cet appareil équipé d'un SoC octocore P60 de MediaTek à 2,0 GHz (gravé en 12 nm) avec GPU ARM Mali-G72 à 800 MHz, épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels, tandis que c'est un triple capteur photo 16 + 2 + 0,2 mégapixels à l'arrière (pour effet bokeh et macro) et au-dessus du capteur d'empreintes digitales. Du traitement par IA est de la partie et un mode est dédié à la prise de photos et vidéos sous l'eau.

Le WP9 est équipé d'une batterie de 8000 mAh avec charge rapide 18 W. Cette grosse batterie supporte en outre la charge inversée pour recharger d'autres appareils. Le smartphone dispose d'un module NFC, ainsi que des GPS, Beidou et Glonass pour la localisation.

L'Oukitel WP9 profite d'un lancement mondial du 2 au 9 juin avec une disponibilité à prix réduit. Sur la boutique officielle de la marque sur AliExpress, l'Oukitel WP9 est ainsi proposé à seulement 135 € pendant ces quelques jours au lieu de 165 € (le coupon s'active directement sur le site au moment de la commande), avec la livraison gratuite. Choisissez bien le package "EU or Russian Area".