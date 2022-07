Oups : Android 13 arrive sur Pixel 4 avant l'heure

Andoid 13, la nouvelle version majeure du système mobile n'est attendue en version officielle qu'à compter de la fin aout ou début septembre cette année. Pourtant, certains utilisateurs de smartphones Pixel 4 ont eu la chance de se voir proposer une mise à jour de leur appareil il y a quelques jours.

Selon certains utilisateurs de Pixel 4, le module de mise à jour de leur appareil leur a récemment proposé de migrer vers Android 13 alors qu'aucun n'était inscrit à un quelconque programme de test ou bêta. En cliquant sur la notification, un des utilisateurs pensait simplement faire une mise à jour mineure, or il se retrouve désormais avec la dernière version de la bêta d'Android 13 sur son smartphone.

Une bonne et une mauvaise nouvelle puisque même si l'image d'Android 13 proposée est officielle, elle reste encore en version non définitive et peut encore intégrer des bugs et manquer de quelques fonctionnalités. C'est d'ailleurs le cas du paiement sans contact Google Pay qui est absent de l'OS.

Du côté de Google, il s'agirait d'une erreur : une version destinée aux employés de la firme se serait ainsi retrouvée dans le module de mise à jour et aurait lancé quelques notifications à des particuliers. On ne sait pas clairement combien d'utilisateurs ont profité de l'occasion pour basculer vers Android 13 mais il est recommandé de procéder à un downgrade, tout en prenant soin de bien sauvegarder ses données.