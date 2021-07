Oups : un particulier achète un smartphone d'occasion appartenant au FBI

Un particulier australien fait actuellement parler de lui sur la toile : ce dernier aurait acheté d'occasion, sur un site de revente en ligne, un smartphone assez particulier. Ce dernier serait un smartphone appartenant au FBI qui dispose de son propre système spécifique.

En lieu et place d'Android, le smartphone dispose d'ArcaneOS, un système spécialement développé par le FBI. Le smartphone baptisé ANOM est en réalité un smartphone chiffré qui avait été diffusé par l'agence américaine pour piéger des organisations criminelles. Pendant 3 ans, l'agence avait ainsi vendu 12 000 smartphones ainsi piégés et espionné plus de 27 millions de messages. L'opération avait amené à l'arrestation de plus de 800 criminels répartis dans 16 pays.

Sur la partie technique, le smartphone est un Pixel 4a modifié : il ne permettait de passer aucun appel, ne dispose pas de puce GPS et ne permettait que d'envoyer des messages à d'autres appareils ANOM.

Le FBI a vendu ces appareils sous couverture en mettant en avant leur intraçabilité et un environnement ultra sécurisé avec une messagerie prétendument chiffrée et des options de suppression sécurisée des données à distance... En réalité, il s'agissait de véritables mouchards qui renvoyaient toutes les données vers des opérateurs qui analysaient ainsi les activités des criminels. Les smartphones ANOM ont profité d'un grand succès : uniquement vendus au marché noir, il fallait disposer d'un code transmis par un autre utilisateur pour pouvoir en acheter un autre, ce qui garantissait au FBI de ne mettre ce type d'appareils que dans des réseaux criminels organisés et étendus.

Quasiment inutilisables, les smartphones ANOM sont devenus des pièces de collection pour les geeks, et l'on peut trouver quelques annonces d'utilisateurs qui proposent la vente de ce type d'appareils. Reste que pour l'utilisateur australien au coeur de l'information, la déception était au rendez-vous puisque ce dernier pensait acheter un Pixel 4a standard.