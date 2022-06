Oups : Samsung fait la pub d'une appli Android... sur iPhone

Samsung a beau être une des sociétés les plus puissantes au monde et disposer d'un buget colossal, il arrive que ses équipes marketing se plantent en beauté... Et c'est à nouveau le cas avec la promotion d'un de ses nouveaux services.

La boulette de Samsung a une saveur toute particulière puisque la marque n'hésite pas à critiquer vivement Apple depuis des années pour la "médiocrité" de ses iPhone, et pourtant lorsqu'il s'agit de mettre en avant une nouvelle application, le service marketing de Samsung n'a pas trouvé mieux que de présenter cette dernière... sur iPhone.

Dans des visuels promotionnels partagés en ligne par Samsung, on peut ainsi voir une nouvelle application de la marque s'afficher sur un appareil doté d'une encoche... l'encoche traditionnelle de l'iPhone d'Apple.

Interpellé et moqué, Samsung a confirmé qu'il s'agissait d'une bourde, pointant du doigt la personne responsable du montage et indiqué que des modifications seraient réalisées dans la journée sur la bannière.

Samsung n'est pas étrangère à ce type d'erreur, la marque avait déjà publié des contenus promotionnels de son Galaxy Note 9 sur Twitter et ce, depuis un iPhone...