Overwatch 2 : Blizzard abandonne les Loot Boxes pour s'éviter le ban dans certains pays

Blizzard compte bien renouer avec le succès avec le lancement d'Overwatch 2 qui sera l'occasion d'assumer une nouvelle stratégie pour la marque : celle du Free to Play.

Car si Overwatch a bel et bien connu ses heures de gloire, le FPS multijoueur de Blizzard n'a pas connu un succès aussi important que d'autres jeux du genre, notamment parce que contrairement aux autres FPS du moment, Overwatch était payant.

Avec Overwatch 2, Blizzard opère un changement stratégique majeur et embrasse ainsi le modèle Free to Play. Disponible à compter du 4 octobre prochain en version anticipée, seul le PVP sera immédiatement accessible, et ce gratuitement.

Blizzard mise sur le multi plateforme et la progression crossplay pour séduire les joueurs, de nouveaux héros, des cartes plus complexes et un modèle économique qui mise avant tout sur deux piliers : les éléments cosmétiques et un Battle Pass.

Pas question ainsi pour Blizzard de risquer de se voir bannir de certains marchés (notamment la Belgique et les Pays-Bas) à cause de Loot Boxes : à la place, c'est bien le système du Battle Pass qui sera mis en place.

On devrait ainsi profiter d'un Battle Pass avec deux entrées : une gratuite accompagnée d'une version premium payante.