Overwatch 2 : la béta enfin accessible !

Après un premier volet lancé en 2016 ayant connu un certain succès, Blizzard a rapidement annoncé souhaiter renouveler le tir en proposant une suite à Overwatch.

Et finalement, c'est après plusieurs mois de reports que l'éditeur lance enfin la béta de son nouveau titre, qui devrait durer jusqu'au 17 mai prochain.

La bêta reste toutefois sujette à quelques prérequis : d'une part, seuls les joueurs PC sont concernés, et il faut disposer d'une clé d'accès au premier volet. Enfin, les demandes sont à formuler sur le site officiel d'Overwatch 2.

Les joueurs sur console devront ainsi encore patienter avant de pouvoir tester le titre : différentes phases de tests sont prévues sur console, mais à des dates encore inconnues.

La sélection des joueurs reste au bon vouloir de Blizzard qui a annoncé continuer à accepter des demandes jusqu'à la fin de la période de test. Par ailleurs, l'éditeur a fourni les configurations nécessaires à lancer son titre :



Configuration minimum

Système d’exploitation : Windows 7, 8 ou 10

Processeur : Intel Core i3 / AMD Phenom X3 8650

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 600 / AMD Radeon HD 7000

Mémoire vive : 6 Go

Espace disque : 50 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7 / AMD Ryzen 5

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD R9 380

Mémoire vive : 8 Go

Espace disque : 50 Go

La béta pour sa part propose l'accès à 4 nouvelles cartes (Circuit Royal, Toronto, Rome et Midtown) et permettra également de découvrir la nouvelle héroïne Sojourn. Un nouveau mode de jeu baptisé "Push" est également accessible et vise à pousser un robot le plus loin possible sur une carte dans le camp adverse.