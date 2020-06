Bon plan : OVHcloud propose des offres jusqu’à -96% sur ses serveurs dédiés, noms de domaine .. !

OVHcloud est une entreprise IT de dimension internationale qui propose des locations de serveurs à travers le monde entier. Forte de plus de 1,5 million de clients et de 30 datacenters, l’entreprise déploie également son réseau de fibre optique.

Les promotions présentées aujourd'hui sont disponibles jusqu'au 9 juin 2020.

Le bon plan concerne donc, les serveurs dédiés qui bénéficient de réductions jusqu’à -30%. Parmi eux, on retrouve les offres

RISE LE-1 à 56,99 € HT/mois (Intel Xeon E5-1660v3 - 8 c/16 t 3 GHz/3,5 GHz, 64 Go DDR4, 2 x 4 To HDD SATA, 500 Mbit/s de bande passante)

Advance-LE à 111.54 € HT / mois (Intel Xeon W-2145 - 8c/ 16t - 3.7GHz/ 4.5GHz, 128Go DDR4, 2x960Go SSD, 1 Gbit/s de bande passante).

SYS-1 à 32,99 € (Intel Xeon E5-1620v2, 32 Go DDR3, 2 x 2 To HDD SATA, 250 Mbit/s de bande passante)

SYS-2 à 32.99 € (Intel Xeon D-1520, 32 Go DDR4, 4 x 2 To HDD SATA, 250 Mbit/s de bande passante)

SYS-3 à 39.99 € (Intel Xeon D-1520, 32 Go DDR4, 2 x 800 Go SDD SATA, 250 Mbit/s de bande passante)

SYS-4 à 42.99 € (Intel Xeon E5-1620v2, 32 Go DDR3, 2 x 800 Go SDD SATA, 250 Mbit/s de bande passante)

Vous bénéficierez également de 100€ offert sur les offres public cloud avec le code promo : DEALSMAY.

Les réductions portent également sur les noms de domaine, les offres comprennent un hébergement 10Mo, 1 compte e-mail 5 Go ainsi que le service de gestion DNS,DNSSEC et portent sur les domaines .FR à 1,99€ HT/mois au lieu de 6,99€ HT/mois soit 71% de remise, .STORE à 1,49€ HT/mois au lieu de 46,99€ HT/mois soit 96% de remise, .CO à 4,99€ HT/mois au lieu de 17,98€ HT/mois soit 72% de remise. L’hébergement web est également en promotion et est décliné en 4 offres à 6.99 €, 13.29 €, 18.89 € et 23.79 € HT/mois allant de 1 à 4 v cores , de 2 à 8 Go de RAM, et multisite illimité en fonction de vos besoins.

Pour finir, les offres Hosted Exchange à -20% pour les solutions de 1 à 5 comptes soit 2,39€HT/mois au lieu de 2,99€ HT/mois et -30% à partir de 6 comptes commandés soit 2,09€ HT/mois au lieu de 2,99€ HT/mois.

Toutes les promotions ici.