OVHcloud officialise son projet d'introduction en Bourse

Le projet d'introduction en Bourse d'OVHcloud était déjà connu et dans les tuyaux, mais l'incendie dans les centres de données de Strasbourg de l'hébergeur en mars dernier avait quelque peu contrarié une annonce officielle, sans pour autant chambouler le calendrier initialement prévu.

Invité sur Radio Classique, le directeur général d'OVHcloud Michel Paulin a officialisé une introduction en Bourse qui est escomptée pour l'automne prochain, sous réserve habituelle des conditions de marché et de l'aval de l'Autorité des marchés financiers.

L'introduction en Bourse se fera sur Euronext Paris. " Elle va nous donner des moyens supplémentaires et une visibilité sur l'ensemble du marché. " Le leader européen du Cloud espère ainsi accélérer sa croissance et poursuivre son expansion outre-Atlantique et en Asie.

OVHcloud revendique opérer plus de 400 000 serveurs dans une trentaine de ses centres de données sur quatre continents (dont cinq data centers en Amérique du Nord et deux à Singapour).

D'après Michel Paulin et en Europe, le marché du Cloud en 2025-2026 sera plus grand que le marché des télécoms. " Nous sommes le seul Européen dans le Top 10 mondial et nous offrons un multicloud, cloud hybride, cloud de confiance. " Le responsable d'OVHcloud insiste sur la protection des données et la souveraineté des données en Europe.

Actuellement, la famille d'Octave Klaba - le fondateur de l'entreprise - détient 80 % du capital d'OVHcloud, tandis que 20 % sont détenus par deux fonds d'investissement américains KKR & Co et TowerBrook Capital Partners. La famille Klaba restera quoi qu'il en soit majoritaire.