Bon plan OVHcloud : des offres jusqu’à -85% sur les serveurs dédiés, serveurs privés virtuels, domaines,.... !

OVHcloud est une entreprise IT de dimension internationale qui propose des locations de serveurs à travers le monde entier. Forte de plus de 1,5 million de clients et de 30 datacenters, l’entreprise déploie également son réseau de fibre optique.

OVHcloud propose actuellement une grosse opération promotionnelle sur de nombreux produits que vous pourrez trouver sur la page dédiée deals de l'opération.

Vous y trouverez d'importantes baisses de prix sur les serveurs dédiés, mais également sur les serveurs privés virtuels (VPS) avec des réductions allant jusqu’à -30 %. Vous bénéficierez ainsi de 15 % de remise pour un engagement de 6 mois et de 30 % de remise pour 12 mois d’engagement. Parmi eux, on retrouve les offres VPS SSD qui se déclinent en 2 sous-offres, VPS SSD 2 et VPS SSD 3 respectivement à 4,89 € (1vCore, 4Go RAM, 40Go SSD) et 9,09 € HT par mois (2vCore, 8Go RAM, 80Go SSD) pour un engagement de 12 mois.

Suivent ensuite les offres VPS Cloud 1,2 et 3 à 6,29 € (1vCore, 2Go RAM, 25Go), 11.89 € (2vCore, 4Go RAM, 50Go) et 21.69 € (4vCore, 8Go RAM, 100Go) HT par mois pour 12 mois d’engagement.

Enfin, les offres VPS Cloud RAM 1,2,3 à respectivement 6,29 € (1vCore, 6Go RAM, 25Go), 11.89 € (2vCore, 12Go RAM, 50Go) et 21.69 € (4vCore, 24Go RAM, 100Go) HT par mois pour toujours un engagement de 12 mois.

Les réductions portent également sur les noms de domaine, les offres comprennent un hébergement 10 Mo, 1 compte e-mail 5 Go ainsi que le service de gestion DNS,DNSSEC et portent sur les domaines .INFO à 1,99 € HT par mois au lieu de 13,89 € HT par mois soit 85 % de remise, .EU à 4,19 € HT par mois au lieu de 6,99€ HT par mois soit 40 % de remise, .CO à 5,39 € HT par mois au lieu de 17,98 € HT par mois soit 70 % de remise, et .ME à 1,39 € HT par mois au lieu de 9,99 € soit 80 % de réduction. L’hébergement web perso est également en promotion à 1,99 € HT par mois au lieu de 2,99 € HT par mois.

Egalement des promotions sur le public cloud qui propose -40% sur toutes les instances facturées à l’heure avec le code DEALS40, ou encore le service OverTheBox avec le boitier à 119,99 € HT au lieu de 149,99 € HT et le service à 14,99 € HT par mois au lieu de 19,99 € HT par mois.

Pour finir, les offres Hosted Exchange sont disponibles à -15 % pour les solutions de 1 à 5 comptes soit 2,54 €HT par mois au lieu de 2,99 € HT par mois et -20 % à partir de 6 comptes commandés soient 2,39 € HT par mois au lieu de 2,99 € HT par mois.

Pour rappel, toutes ces offres sont accessibles ici.