OVHcloud Spring Deals : des promotions sur les serveurs, domaines et hébergement web

L'entreprise IT de dimension internationale OVHcloud propose des locations de serveurs à travers le monde entier et détient plus de 1,5 million de clients et 30 datacenters.

Le bon plan du jour concerne donc les nombreuses promotions lancées par OVHcloud dans le cadre des Spring Deals du 22 avril au 5 mai 2020 que vous pourrez retrouver sur leur page dédiée.

Vous aurez l'occasion de profiter de réductions sur 6 serveurs dédiés :

Le serveur RISE 1 avec le processeur Intel Xeon, 32 Go de DDR4 et 2 x 2 To HDD SATA pour une bande passante de 500 Mbit/s à 52,24 € / mois HT au lieu de 56,99 €.

avec le processeur Intel Xeon, 32 Go de DDR4 et 2 x 2 To HDD SATA pour une bande passante de 500 Mbit/s à 52,24 € / mois HT au lieu de 56,99 €. Le serveur RISE-LE-1 avec le processeur Intel i7-6700K, 32 Go de DDR4 et 2 x 2 To HDD SATA pour une bande passante de 500 Mbit/s à 47,49 € / mois HT au lieu de 59,99 €.

avec le processeur Intel i7-6700K, 32 Go de DDR4 et 2 x 2 To HDD SATA pour une bande passante de 500 Mbit/s à 47,49 € / mois HT au lieu de 59,99 €. Le serveur SYS-S-1 avec le processeur Intel Xeon, 32 Go de DDR4 et 4 x 4 To HDD SATA pour une bande passante de 250 Mbit/s à 49,99 € / mois HT au lieu de 69,99 €.

avec le processeur Intel Xeon, 32 Go de DDR4 et 4 x 4 To HDD SATA pour une bande passante de 250 Mbit/s à 49,99 € / mois HT au lieu de 69,99 €. Le serveur SYS-S-2 avec le processeur Intel Xeon, 32 Go de DDR4 et 4 x 480 Go SSD pour une bande passante de 250 Mbit/s à 49,99 € / mois HT au lieu de 69,99 €.

avec le processeur Intel Xeon, 32 Go de DDR4 et 4 x 480 Go SSD pour une bande passante de 250 Mbit/s à 49,99 € / mois HT au lieu de 69,99 €. Le serveur SYS-S-3 avec le processeur Intel Xeon, 64 Go de DDR4 et 2 x 450 Go SSD pour une bande passante de 500 Mbit/s à 59,99 € / mois HT au lieu de 74,99 €.

avec le processeur Intel Xeon, 64 Go de DDR4 et 2 x 450 Go SSD pour une bande passante de 500 Mbit/s à 59,99 € / mois HT au lieu de 74,99 €. Le serveur SYS-S-4 avec le processeur Intel Xeon, 64 Go de DDR4 et 4 x 4 To HDD SATA pour une bande passante de 500 Mbit/s à 66,99 € / mois HT au lieu de 79,99 €.

et également -20% sur les Serveurs HG pour tout nouveau client.



Vous retrouverez également de grosses réductions sur les noms de domaine .TECH à 2,99 € HT au lieu de 40,99 €, .ART à 1,99 € HT au lieu de 8,69 € et .DIGITAL à 1,99 € HT au lieu de 23,99 €. Toutes ces offrent incluent un nom de domaine pendant 12 mois, un compte e-mail 5 Go ainsi que la gestion DNS, DNSSEC.

Enfin, une promotion sur l'offre PRO, avec un domaine .SHOP pendant 12 mois, 250 Go d'espace disque, et 100 adresses e-mail avec un trafic illimité pour 4,19 € HT / mois au lieu de 5,99 € soit 30% de réduction.



