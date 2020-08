Bon plan OVHcloud: de nombreux serveurs dédiées, noms de domaines, ... en promotion !

C’est l’heure du Back to Work chez OVH, découvrez de nombreuses promotions allant jusqu’à 95% de réduction sur une multitude d’offres, du serveur dédié au nom de domaine.

Vous pourrez retrouver l'ensemble des promotions sur la page dédiée.

Côté serveurs dédiés, vous pourrez bénéficier des offres suivantes :

RISE LE-1 à 47,49 € ht/mois au lieu de 59,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E3-1270v6 3,80 GHz/4,20 GHz, 2 x 2 To HDD SATA et 32 Go DDR4 ECC 2400 MHz

RISE LE-2 à 52,24 € ht/mois au lieu de 64,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E3-1270v6 3,80 GHz/4.20 GHz, 2 x 450 Go SSD et 32 Go DDR4 ECC 2400 MHz.

RISE LE-3 à 66,49 € ht/mois au lieu de 79,99 € ht/mois avec un processeur Intel Core i7-6700K 4,00 GHz/4,20 GHz, 2 x 4 To HDD SATA et 64 Go DDR4 ECC 2133 MHz.

RISE LE-4 à 94,99 € ht/mois au lieu de 114,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E5-2690v2 3,00 GHz/3,60 GHz, 2 x 4 To HDD SATA et 128 Go DDR3 ECC 1333 MHz.

SYS-B-1 à 34,99 € ht/mois au lieu de 49,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E3-1245v5 3,5 GHz/3,9 GHz, 2 x 4 To HDD SATA Soft RAID et 16 Go DDR4 ECC 2133 MHz.

SYS-B-2 à 39,99 € ht/mois au lieu de 49,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E3-1245v5 3,5 GHz/3,9 GHz, 2 x 960 Go SDD Soft RAID et 16 Go DDR4 ECC 2133 MHz.

SYS-B-3 à 44,99 € ht/mois au lieu de 59,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E5-1620v2 3,7 GHz/3,9 GHz, 4 x 2 To HDD SATA Soft RAID et 32 Go DDR3 ECC 1600 MHz.

SYS-B-4 à 49,99 € ht/mois au lieu de 59,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E5-1620v2 3,7 GHz/3,9 GHz, 2 x 960 Go SSD Soft RAID et 32 Go DDR3 ECC 1600 MHz.

Serveurs Entreprise Asie-Pacifique à 56,99 € ht/mois avec un processeur Intel Xeon E3/E5, un volume data doublé jusqu’à 20To de trafic et 256 Go DDR4 ECC 2133 MHz.

Vous retrouverez également 100€ offert sur les offres Public cloud avec le code promo : BTW20.





Pour les noms de domaines, différentes promotions sont disponibles :

.ME à 1,99 € ht au lieu de 9,99 € ht soit 80% de réduction

.CLOUD à 1,99 € ht au lieu de 17,99 € ht soit 89% de réduction

.Tech à 1,99 € ht au lieu de 40,99 € ht soit 95% de réduction

Chacune de ces offres comprend un Hébergement 10 Mo, 1 compte e-mail 5 Go et la gestion DNS, DNSSEC pour un engagement de 12 mois.

Les solutions d’hébergement web sont également en promotion, avec les formules hébergement Perso à 2,39 € ht/mois au lieu de 2,99 ht/mois, soit 20% de réduction, l’offre comprend 100 Go d'espace disque, 10 adresses e-mail et trafic illimité et hébergement Pro à 4,19 € ht/mois au lieu de 5,99 ht/mois, soit 30% de réduction qui comprend 250 Go d'espace disque, 100 adresses e-mail et trafic illimité.

Les solutions de messagerie Microsoft bénéficient de 20% de réduction avec une solution à 2,39 € ht/mois au lieu de 2,99 € avec 50 Go et un hébergement français pour moins de 6 comptes. À partir de 6 comptes, vous pouvez bénéficier de 30% de remise pour faire descendre le prix à 2,09 € ht/mois.

Enfin pour les télécoms, les solutions fibres Connect, Express et Enterprise sont respectivement à 35,99€ , 42,99 € et 49,99 €. Des packs SMS sont également disponibles avec 10 000 SMS à 480 € ht/mois et 100 000 SMS à 4 620 € ht/mois.

Vous retrouverez toutes les promotions disponibles sur cette page dédiée.