Ovnis : le Pentagone déclassifie trois vidéos de pilotes de l'US Navy

Ces vidéos prises par des pilotes de l'US Navy étaient déjà connues. Le département de la Défense des États-Unis a décidé de les diffuser de manière officielle et autorisée. Le Pentagone se borne à parler de phénomènes aériens non identifiés.

Au nombre de trois, l'existence de telles vidéos prises par des pilotes de l'US Navy n'est pas nouvelle. Connues en tant que FLIR1, Gimbal et GoFast, les vidéos avaient été rendues publiques par le New York Times et To The Stars Academy of Arts & Science.

Lundi, le département de la Défense des États-Unis a officiellement autorisé la publication de ces trois vidéos désormais déclassifiées (et pouvant être téléchargées) qui ont été prises en novembre 2004 et janvier 2015. Le Pentagone souligne qu'elles circulent dans le domaine public après des publications non autorisées en 2007 et 2017.

L'US Navy avait déjà confirmé l'authenticité des vidéos. Le Pentagone juge que l'autorisation de publication de ces trois vidéos ne révèle aucune capacité ou système sensible, " n'empiète pas sur des enquêtes ultérieures concernant des incursions dans l'espace aérien militaire " de ce qui est qualifié de " phénomènes non identifiés. "

Les trois vidéos montrent ce que des pilotes de l'US Navy ont vu lors de vols d'entraînement en 2004 et 2015 via des caméras infrarouges. FLAIR fait notamment référence à l'imagerie infrarouge frontale (Forward Looking Infrared System).

Le Pentagone insiste sur le fait que les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent caractérisés comme non identifiés. " Le département de la Défense publie les vidéos afin de dissiper toute idée fausse du public sur la réalité ou non des images qui ont circulé, ou sur le fait que les vidéos ne sont pas complètes. "

À chacun de se faire sa petite idée...