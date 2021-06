Packs PS5 Ratchet & Clank : Mircomania valide, encaisse, puis annule les commandes

Alors que Micromania faisait débat la semaine dernière avec l'annonce de son service de location, la chaine fait à nouveau parler d'elle avec l'annulation des commandes de certains packs PS5.

Après l'annonce officielle de Sony, Micromania mettait son site à jour pour proposer la commande des packs PS5 avec Ratchet é Clank: Rift Apart. Les stocks étaient comme toujours limités et rapidement épuisés.

Suite à une erreur qui nous incombe, des packs PS5 / Ratchet ont été mis en vente sur notre site.



Ces stocks sont destinés à nos réservations en cours, les commandes vont donc être annulées.



Votre magasin vous contactera semaine prochaine pour vous proposer une solution. pic.twitter.com/qLMatDnv4r — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) June 11, 2021

Certains acheteurs de la console chez Micromania ont ainsi pu assez rapidement voir la mise à jour de l'état de leur commande passant de "en cours de traitement" à "expédié", puis finalement à "commande annulée".

Une mauvaise blague renforcée par le fait que les paiements ont été réalisés et les sommes débitées... La procédure d'annulation a entrainé le blocage des fonds jusqu'au remboursement... Empêchant les utilisateurs d'utiliser ce capital de presque 600 euros pour tenter leur chance auprès d'un autre site...

Sur Twitter, Micromania reconnait son erreur et précise que les packs en question n'auraient pas dû se retrouver à la mise à la vente sur son site. Aucune excuse n'est toutefois à l'ordre du jour et la bourde s'ajoute ainsi à une collection toute entière de problèmes, maladresses et stratégies malheureuses du groupe depuis l'année dernière et le lancement des consoles next Gen.