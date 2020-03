Comment activer le paiement sans contact sur Android et iOS

Pour limiter les risques de contamination en cette période de coronavirus, les paiements sans contact Google Pay et Apple Pay sont des alternatives aux moyens de paiements ordinaires.

Vous pouvez réaliser vos paiements sans manipuler de monnaie ou encore toucher le terminal de paiement de vos magasins pour taper votre code confidentiel, tout ceci est en effet possible grâce au paiement sans contact proposé par exemple par Apple Pay ou bien encore Google Pay.

Surtout en cette période où il faut faire face au coronavirus, il est préférable d'éviter tout contact avec de potentielles zones infectées, et payer directement dans un magasin peut malheureusement vous exposer à plusieurs sources de contamination.



Même en dehors du Covid-19 qui touche actuellement le monde, les paiements sans contact vous assurent un paiement simplifié et plus rapide qu'en temps normal. Vous pouvez donc tout à fait payer sans contact avec votre carte bancaire, mais les achats ne pourront pas dépasser la barre des trente euros.

Mais Apple et Google proposent des solutions qui peuvent se révéler vraiment efficaces dans ces situations. Elles vous permettent de régler vos achats sur tous les terminaux équipés avec le sans contact depuis votre smartphone. Cette technologie reste un moyen simple et efficace de régler sans problème de contamination ou bien si l'on a oublié sa carte de crédit à la maison.

Pour Apple Pay, donc pour les iPhone, il vous suffit d'ouvrir "Wallet" et d'y ajouter votre carte bancaire avec les numéros correspondants. Il faudra ensuite suivre les instructions et votre carte devrait être directement intégrée à Apple Pay. Une fois ces étapes réalisées, il ne vous restera plus qu'à effectuer vos paiements au moyen d'un simple double clic sur le bouton Power pour activer Apple Pay, approcher votre smartphone près du terminal de paiement pour qu'il puisse procéder au paiement en validant votre identité, le plus souvent avec le Face ID pour assurer une double sécurité.

Pour Google Pay, c'est à dire tous les smartphones Android, il vous suffira d'ouvrir l'application Google Pay. Si elle n'est pas présente d'office dans votre smartphone, il faudra alors la télécharger et l'installer depuis le Play Store pour l'utiliser. De la même manière que pour Apple Pay, vous devez enregistrer votre carte bancaire dans l'application et suivre les instructions sur votre écran. Ensuite, il suffit de sélectionner le compte Google auquel vous souhaitez synchroniser vos données et méthodes de paiement. Il est tout à fait possible de synchroniser également votre Gmail, de cette manière l'application Google Pay ira chercher automatiquement tout ce dont elle a besoin (billets de train, d'avion, carte de fidélité, etc.).

Pour payer, il vous faudra simplement approcher votre smartphone du terminal de paiement et, pour les sommes inférieurs à 25 €, même sans le déverrouiller ! Pour tout montant au-dessus de 25 €, il vous faudra déverrouiller votre smartphone et valider le paiement avec une sécurité supplémentaire comme l'empreinte digitale par exemple.