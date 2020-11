Panasonic lance son premier écran OLED transparent

Panasonic vient ainsi de lancer officiellement sur certains marchés son tout premier écran OLED transparent. Proposé dès le mois prochain en Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour et Taïwan, il faudra encore attendre pour découvrir son prix.

C'est en 2016 que la marque avait présenté son prototype intégré à une bibliothèque et avait impressionné les visiteurs de l'IFA, puis la marque avait profité de chaque salon pour proposer une nouvelle version de son écran, sans trouver d'application commerciale avant aujourd'hui.

Il s'agit d'un écran de 55 pouces qui sera proposé sous les références TP-55ZT100 et TP-55ZP110. La dalle utilisée est similaire à celle exploitée par la Xiaomi Mi TV Lux transparente déjà vendue en Chine, produite par LG Display. Malheureusement, même en 55 pouces il faudra se contenter d'une définition de 1920x1080 pixels car c'est l'espace entre les pixels et l'absence de rétroéclairage qui permettent de rendre le tout transparent.

La référence TZ100 a l'avantage de proposer un panneau arrière qui permet de bloquer totalement la lumière et de passer de l'état de transparent à opaque pour un affichage plus visible. La version TZ110 ne dispose pas de ce panneau et propose donc une image qui conserve une transparence à chaque instant.

Notons par ailleurs que l'appellation TV est un peu trompeuse : il s'agit plutôt de moniteurs puisque l'on n'y trouve aucun tuner mais une simple entrée HDMI 1.4 et une sortie audio analogique.