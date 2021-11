Panne de Google Cloud : Spotify, Snapchat, Etsy, Discord et bien d'autres impactés

Entre mardi soir et mercredi, plusieurs services ont connu une panne partielle ou totale. Des services comme Snapchat, Spotify, Pokémon Go, Etsy ou encore Discord ont ainsi été impactés à des échelles différentes, tous en même temps.

Certains sites Internet d'information et de divertissement ont également été impactés avec des ralentissements dans le meilleur des cas. Le site Downdetector a recensé des milliers de signalements en quelques heures.

La faute revient à Google Cloud qui héberge tout ou partie des services impactés. Google a rapidement admis rencontrer quelques problèmes avec Google Cloud Platform, évoquant un incident ayant un impact global sur tous les services tiers basés sur sa plateforme.

Sur Snapchat, il était ainsi impossible d'envoyer des messages, et ce dans la plupart des pays du globe. Spotify de son côté a également communiqué sur la panne avec des playlist qui ne se chargeaient plus et certaines chansons inaccessibles.

Sur d'autres services comme Discord, il fallait s'armer de patience face à des temps de chargement à rallonge.

Le problème a été corrigé dans la nuit et progressivement par Google qui n'a pas expliqué davantage quelle était l'origine précise du problème.