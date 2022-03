Panne d'accès à Internet par satellite en France : suspicion d'une cyberattaque russe

Depuis le 24 février, l'opérateur Nordnet - filiale d'Orange - indique faire face à un dysfonctionnement général sur le service de connexion par satellite KA-SAT. Initialement pour Eutelsat, ce satellite de télécommunications en orbite géostationnaire est opérationnel depuis 2011. Il a été repris l'année dernière par l'opérateur américain Viasat.

En début de semaine, Nordnet a précisé que suite à l'incident technique chez son fournisseur Viasat, certains de ses abonnés sont privés de connexion Internet par satellite. Ils seraient moins d'une dizaine de milliers dans cette situation pour Nordnet qui revendique 1,1 million d'utilisateurs de ses solutions.

Aujourd'hui, Nordnet informe avoir été prévenu par Viasat que l'interruption partielle de service sur son satellite KA-SAT pourrait être la conséquence d'un cyberévènement.

" Nous sommes en contact permanent avec Viasat pour assurer le rétablissement du service au plus vite et en toute sécurité pour les utilisateurs. Nordnet met tout en œuvre pour répondre et accompagner ses clients et présente ses excuses pour la gêne occasionnée. "

Cyberévènement pour ne pas dire cyberattaque

Selon Viasat, le satellite KA-SAT d'une capacité totale de 90 Gbps permet de fournir une couverture Internet à haut débit pour l'Europe et les marchés méditerranéens avec jusqu'à 50 Mbps en débit descendant.

Sky News souligne en particulier des pannes dans les pays de l'Europe de l'Est et notamment en Ukraine. " Des sources industrielles ont déclaré que l'implication potentielle de la Russie dans l'incident était à l'étude, bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète à ce jour. "

La panne pourrait être en lien avec l'attaque par déni de service distribué (DDoS) ayant touché des banques et sites gouvernementaux en Ukraine peu avant l'offensive militaire russe.

Avec notamment l'aide d'une société tierce de cybersécurité, Viasat précise poursuivre l'analyse de son réseau et de ses systèmes européens afin " d'identifier la cause profonde " et éviter d'autres impacts en tentant de rétablir le service. À ce stade, il n'y a " aucune indication " de compromission des données de clients.