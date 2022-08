Panneaux solaires : et si on passait à la couleur ?

Les panneaux solaires absorbent la lumière et apparaissent généralement de couleur noire. Des chercheurs ont trouvé un moyen de leur donner des couleurs sans (trop) perdre en efficacité.

Les panneaux solaires convertissent l'énergie lumineuse en électricité et se présentent généralement sous forme de rectangles noirs puisqu'ils absorbent un maximum de lumière et en réfléchissent aussi peu que possible.

Avec la démocratisation de cette technologie, les panneaux solaires sont amenés à être présents non plus seulement sur les toits des habitations ou des usines mais aussi comme supports d'alimentation électrique autonome pour des appareils et d'équipements variés.

Il pourrait être intéressant de pouvoir opter pour autre chose que leur sempiternelle teinte sombre en fonction des besoins, tout en maintenant un bon pouvoir de conversion de l'énergie lumineuse.

Toutefois, les essais réalisés jusqu'à présent n'ont pas été convaincaints en conduisant généralement à une forte perte d'efficacité incompatible avec leur objet.

Credit: ACS Nano 2022, DOI: 10.1021/acsnano.2c05840

Des chercheurs ont imaginé une solution de colorisation des panneaux solaires en exploitant les propriétés des couleurs structurelles qui sont produites grâce à des micro-structures aux dimensions proches des longueurs d'onde de la lumière.

Les goûts et les couleurs

Ces micro-structures réfléchissent la lumière sur des portions très courtes des longueurs d'onde, tout en laissant passer l'essentiel du flux lumineux. On peut retrouver cet aspect chez certains animaux, produisant des teintes irisées.

Ici, les chercheurs ont appliqué une couche d'un matériau composé de minuscules billes diélectriques de sulfure de zinc dont l'agencement désordonné permet de produire une couleur variable selon la taille des billes.

Il a ainsi été possible de créer des panneaux solaires tirant sur le bleu, le vert ou le violet en utilisant cette technique. Dans le même temps, l'impact sur le taux de conversion d'énergie est resté faible, passant de 22,6% à 21,5%.

Les chercheurs ont par ailleurs démontré que la couleur ainsi générée se maintenait dans le temps et que la technique de production pouvait être réalisée à grande échelle.

Les travaux se portent maintenant sur la capacité à renforcer la vivacité des couleurs obtenues mais aussi à tenter de produire d'autres coloris.