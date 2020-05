Paper Mario the Origami King : sur Switch le 17 juillet

La Switch va prochainement se doter d'un nouveau gros titre de chez Nintendo : Paper Mario The Origami King sera officiellement lancé le 17 juillet prochain.

Nintendo a récemment publié une vidéo de présentation de son prochain titre, Paper Mario : The Origami King à destination de sa Switch et précise ainsi que le jeu sortira dès le 17 juillet sur la console hybride.

Les précommandes sont déjà ouvertes sur l'Éshop de la Switch, et Nintendo pourrait réaliser des ventes record avec ce titre en cette période assez creuse, qui porte généralement faveur aux grosses franchises.

Dans le jeu, Mario devra affronter le roi Olly et ses acolytes de papier. Le titre mêlera de façon très habile la 3D et la 2D dans des univers variés et colorés. Mario pourra également compter sur divers alliés au cours de l'histoire, notamment Olivia, la soeur du grand méchant, qui dispose de pouvoirs puisant dans l'art traditionnel de l'origami.

Nintendo mise sur une expérience de jeu unique et jouera beaucoup sur le mix 2D et 3D pour proposer des énigmes originales et particulièrement bien pensées. Notons également l'arrivée d'un nouveau système de combats au tour par tour.