La Paris Games Week est de retour !

Après trois années d'absence, le plus gros salon français du jeu vidéo fait son retour : la Paris Games Week se tiendra Porte de Versailles en fin d'année !

C'est une excellente nouvelle pour le secteur après l'annonce, il y a quelques semaines de l'annulation totale du salon de l'E3 tant en présentiel qu'en virtuel : la PGW 2022 aura bien lieu !

La Paris Games Week se tiendra ainsi bel et bien du 2 au 6 novembre à la Porte de Versailles. L'ouverture aura lieu le 1er novembre pour les professionnels et les journalistes afin de réaliser conférences et annonces diverses.

La billetterie ouvrira ses portes à compter du 15 juin prochain sur le site officiel de la PGW. On ne connait pas encore le nombre de participants ni la programmation officielle pour l'instant, mais Paris Expo offrira suffisamment de place pour faire les choses en grand et renouer dignement avec le public après 3 années d'absence.

L'annulation de l'E3 pourrait d'ailleurs largement profiter à l'événement et donner l'occasion au salon de se présenter comme un porte-voix pour des annonces exclusives.

Comme toujours, le jeu français devrait prendre une part importante sur le salon avec un stand made in France très attendu.