Paris Rhône Laser : le projecteur vidéo 4K français avec focale ultra courte qui va améliorer votre vie

Avec le slogan "Bettering your life", la marque Paris Rhône propose un vidéoprojecteur avec une focale ultra courte, mais aussi avec des images de haute qualité.

La marque Paris Rhône a été créée dans les années 1915 à Paris avec pour projet d'améliorer la vie de ses clients. Elle a lancé son premier aspirateur en 1925 et plusieurs appareils électroménagers. Elle a également commencé à concevoir des projecteurs, dont celui que nous allons vous présenter aujourd'hui.

Le vidéoprojecteur Paris Rhône Laser de type DLP offre une focale ultra courte qui permet de projeter des images de 80 à 150 pouces à une résolution 4K avec 8,3 millions de pixels et avec support de la technologie HDR10 pour vous offrir des images nettes avec des détails riches pour la meilleure expérience.

Une autre qualité du projecteur Paris Rhône est sa luminosité de 2000 lumens ANSI qui améliore la qualité d'image lors de la diffusion de films même pendant la journée. Enfin un bon projecteur qui peut remplacer votre téléviseur. De plus, il offre une gamme de couleurs 100% REC.709 qui affiche des couleurs riches et vives.

Côté son, vous profitez de deux haut-parleurs de 25 W accompagnés des technologies Dolby et DTS qui vous offrent un son stéréo de qualité cinématographique. Le laser a une longue durée de vie avec plus de 25 000 heures d'utilisation, soit 10 fois plus longtemps qu'une ampoule courante, ce qui représente la lecture de 12 000 films !

Un dernier avantage non négligeable est que le projecteur est doté d'un capteur de mouvement PIR qui détecte lorsque vous vous en approchez pour baisser la lumière afin de protéger vos yeux.

Le système fonctionne sous Android 9.0. Au niveau des connectiques, vous trouverez un port USB 2, 2 HDMI 2.2 (dont un ARC), un AV in, un audio out ainsi qu'un port Ethernet, ce qui le rend compatible avec tous les périphériques, y compris les consoles de jeux, le input lag n'étant que de 50 ms.

Vous pouvez précommander le projecteur Paris Rhône directement sur le site officiel au prix de 2460 €