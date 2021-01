Amazon (AWS) suspend le réseau social Parler après le bannissement par Apple et Google

Après le bannissement de l'application par Apple et Google, c'est peut-être le coup de grâce d'Amazon Web Services pour Parler qui se pose en victime des géants de la tech.

Réseau social américain de microblogging lancé en 2018, Parler est confronté à un bannissement de son application de l'App Store et de Google Play. Apple et Google lui reprochent la présence de contenus d'incitation à la violence et l'absence d'une politique de modération.

Se présentant comme la " première plateforme mondiale de liberté d'expression ", Parler a une réputation sulfureuse et a attiré un certain nombre de conservateurs américains et d'utilisateurs d'extrême droite, des complotistes.

Son utilisation a dernièrement augmenté de manière notable à la suite des événements au Capitole à Washington et des suspensions à la chaîne ayant visé le président américain Donald Trump (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch...), jusqu'à la suppression permanente du compte @realDonaldTrump par Twitter.



Dans un email adressé aux responsables de Parler et obtenu par BuzzFeed News, Apple a notamment fait directement allusion aux événements au Capitole.

" Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant des contenus répréhensibles dans votre service Parler, des accusations selon lesquelles l'application Parler a été utilisée pour planifier, coordonner et faciliter les activités illégales à Washington le 6 janvier 2021 qui ont conduit (entre autres) à la perte de vies humaines, de nombreux blessés et la destruction de biens. "

Une décision d'Amazon qui fait disparaître Parler d'internet

Le coup de grâce pour Parler pourrait bien venir d'Amazon (Amazon Web Services) avec son éviction de sa plateforme d'hébergement web qui vient de prendre effet. Amazon considère que Parler ne peut pas respecter les conditions de service d'AWS et pointe du doigt une " augmentation persistante de contenus violents. "



Patron et fondateur de Parler, John Matz a réagi en déclarant : " Il est possible que Parler ne soit pas disponible sur internet pendant une semaine. […] Nous nous sommes préparés à de tels événements en ne nous appuyant jamais sur l'infrastructure propriétaire d'Amazon. […] Nous ferons de notre mieux pour passer à un nouveau fournisseur. "

Il accuse Amazon, Apple et Google d'avoir agi dans le cadre d'un " effort coordonné ", en sachant que les options de Parler " seraient limitées et que cela causerait le plus de dommages au moment où le président Trump a été banni par les entreprises technologiques. "

D'après John Matz, c'est une attaque coordonnée des géants technologiques pour tuer la concurrence. Une manière de glisser au passage… une théorie du complot.