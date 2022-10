Pass Navigo et tickets de métro sur les smartphones Android

Tout finit par arriver. Le Pass Navigo et les tickets de métro se dématérialisent sur les smartphones Android avec Île-de-France Mobilités.

À partir d'aujourd'hui, Île-de-France Mobilités annonce qu'il est possible de valider des titres de transport directement sur les smartphones Android compatibles avec la technologie sans contact NFC. C'est la suite d'une expérimentation au long cours qui nécessite la dernière version de l'application Île-de-France Mobilités disponible sur le Google Play Store.

Les titres de transport compatibles sont pour le moment : Tickets et carnets de tickets t+, Orlybus et Roissybus, Navigo Jour, Navigo Jeunes WE, Navigo Semaine, Navigo Mois. La validation n'est par contre pas actuellement proposée avec un abonnement Navigo Annuel ou imagine R.

Le smartphone Android doit être équipé de la version 8 (ou plus) du système d'exploitation mobile. Avant une généralisation pour les smartphones Android, la fonctionnalité a été réservée à des smartphones Samsung avec NFC. Pour certains smartphones, il y avait également eu l'opportunité temporaire d'installer le service d'achat de titres dans les cartes SIM avec Orange et Sosh.

Sans besoin d'ouvrir l'application devant les bornes

En plus de l'application Île-de-France Mobilités permettant l'achat, une application Mes Tickets Navigo est installée pour la dématérialisation de la carte de transport et des titres sur le smartphone Android.

Pour une validation au passage des bornes, il faudra allumer et déverrouiller le smartphone, puis le présenter aux validateurs. Le lancement de l'application Île-de-France Mobilités n'est toutefois pas nécessaire.

Île-de-France Mobilités s'appuie sur la technologie HCE pour Hosted Card Emulation (émulation de carte hôte). Elle permet un stockage des titres directement dans l'application qui peut émuler une carte NFC et communiquer directement avec le lecteur NFC.

Pas encore pour l'iPhone d'Apple

" Finis les tickets égarés ou le passe coincé au fond du sac. Désormais, pour valider dans les transports en commun, sortez votre téléphone Android et le tour est joué ! ", écrit Île-de-France Mobilités. " Détenteur d'un smartphone Android, votre téléphone devient votre sésame pour circuler dans toute l'Île-de-France. "

À souligner que cette solution a tout de même mis bien longtemps à voir le jour. Par ailleurs, les utilisateurs d'iPhone vont devoir encore patienter. " Nous y travaillons et le service s'ouvrira prochainement aux téléphones sous iOS. "

Pour un tel service sur l'iPhone, ce devrait être pour 2023 et plutôt vers la fin de l'année prochaine. Avec une intégration à Apple Wallet, Apple sera sans nul doute très pointilleux à son habitude.