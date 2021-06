Pass sanitaire européen / certificat Covid numérique UE : comment le récupérer dès maintenant

Ce certificat est indispensable pour voyager sans souci en Europe lors de certaines restrictions comme les quarantaines imposées dans certains pays. L’avoir en papier ou sur son mobile dans TousAntiCovid est enfin possible. Explications.

Jusqu'à maintenant, toute personne qui se faisait vacciner en France recevait après la première ou la seconde dose un QR code que l’on pouvait prendre en photo pour l'intégrer à l'application TousAntiCovid et qui sert actuellement de pass sanitaire pour par exemple se rendre dans des manifestations de plus de 1000 personnes. Mais ce fameux pass sanitaire à la française n’est pas valable hors de nos frontières et donc en Europe.

Depuis le 24 juin, vous trouverez le « certificat Covid numérique UE » qui est disponible via le site d’ameli.fr.

Ce certificat européen permet donc de faciliter la circulation de la population au sein de l’Union européenne et de l’espace Schengen. Il est téléchargeable grâce à France Connect, dispositif permettant de s’identifier par l’intermédiaire d’un compte existant comme impots.gouv.fr ou ameli.fr.

Il est bien entendu totalement gratuit et peut être également intégré à l’application TousAntiCovid en prenant en photo le QR code. Par souci de confidentialité sur vos données de santé où sont indiquées votre nom, prénom, date de naissance, type de vaccin, on vous conseille vivement de ne présenter que le nouveau QR code qui souligne la preuve de cette attestation.

En résumé, les personnes vaccinées avant le 24 juin, si elles veulent se procurer ce nouveau pass numérique européen, doivent se connecter sur cette page du site de l’assurance maladie afin de récupérer ce nouveau QR code. L’ancien, donné lors des vaccinations ne permet d’accéder qu’à des manifestations françaises. Pour les personnes vaccinées après le 24 juin, le certificat récupéré après l’injection sera directement au format européen.

A noter que les personnes ayant eu la Covid-19 pourront bientôt bénéficier d’un certificat de rétablissement européen via le site sidep.gouv.fr. Il sera disponible à partir du 5 juillet. Les preuves d'un test PCR négatif sont aussi au format européen.