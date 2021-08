Pass sanitaire : quelles données personnelles révèle votre QR Code ?

À compter d'aujourd'hui, lundi 9 aout 2021, la vérification du pass sanitaire devient obligatoire pour de nouveaux professionnels. Les bars, restaurants, certains centres commerciaux, lieux de culture et de loisir, hôpitaux, EHPAD, Trains, avions et bus interrégionaux doivent désormais procéder à une vérification du pass sanitaire pour valider l'accès des clients ou patients.

Qu'il s'agisse de présenter son pass depuis l'application TousAnticovid ou en version papier délivrée après la seconde injection du vaccin dans les centres de vaccinations, le QR Code contient des informations de santé.

Certains Français s'inquiètent ainsi de la quantité et de la nature des informations ainsi partagées.

Le personnel qui vérifie le pass sanitaire utilise une application baptisée TousAntiCovid Vérif, une application mobile développée par le gouvernement et fournie aux professionnels, parfois même des particuliers comme ce peut être le cas en centre de vacances. Il s'agit d'une version dérivée de TousAntiCovid.

Les informations accessibles via le scan du Pass Sanitaire sont ainsi limitées : lors du scan, TousAntiCovid Vérif se charge simplement de valider ou non le code scanné. Il affichera également les nom, prénom et date de naissance de la personne a qui a été accordé le pass, permettant ainsi de limiter la prolifération de faux pass sanitaires. Aucune autre donnée n'est accessible et l'application ne stocke aucune donnée récoltée auprès des utilisateurs.

Par ailleurs, la réglementation impose aux gérants des établissements de noter chaque jour l'identité des agents ayant procédé aux vérifications de pass sanitaires.

La CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) a validé les applications gouvernementales liées au pass sanitaire en assurant qu'aucune donnée personnelle ne serait accessible auprès des agents chargés des contrôles.